De La Habana al Teatro Insurgentes: Buena Vista Social Club revive su historia

Ry Cooder, junto con Nick Gold, fueron los productores que en 1997 reunieron a los músicos más emblemáticos de Cuba para grabar un disco que daría la vuelta al mundo Buena Vista Social Club, homónimo del nombre de la banda, esa historia que triunfó en tarima desde 2023 en Estados Unidos y ahora también llega a México al Teatro Insurgentes.

Mariana Dávila, quien da vida a la llamada Omara Portuondo, una de las voces más importantes de la música latina, llegó este viernes para presentar la puesta en escena durante la alfombra naranja.

“Hace un año fui a verla a Nueva York y me encantó la historia. Terminó el show y dije, ‘ojalá algún día yo pudiera cantar este material’ y luego salió la convocatoria e hice la audición, fue un proceso demasiado largo, pero tuve la oportunidad de finalmente estar aquí. Hay momentos en los que estoy sentada en el escenario viendo a mis compañeros y pienso. Es que no puedo creer que soñé esto, que lo anhelé. Trabajé por esto y ahora está sucediendo”.

Alfombra naranja de obra Buena Vista Social Club El Músical en Teatro insurgentes. Foto: Héctor López

Además de retratar a Omara la obra abarca desde 1950, hasta el reencuentro en 1997 de los músicos Ibrahim Ferrer (Coco Campo) Compay Segundo (Héctor Sandarti) y Rubén González (Guillermo Zamora) en un documento más de lo que fue uno de los grupos más influyentes del mundo.

“Feliz, me encanta Compay. Su personalidad, su voz, su talento, historia y canciones. Así que me siento muy identificado”, platica Héctor Sandarti.

Julieta González, productora, explicó que para el papel de Compay pensaron en alguien que supiera cantar, aunque no necesariamente fuera un cantante experimentado.

“Sabíamos que, para el papel de Compay, necesitábamos a un buen actor, que tenía que tener cierta edad, que debía cantar, pero no necesariamente tenía que ser un cantante. Sabíamos que Héctor cantaba, ya había trabajado en alguna otra producción”, dijo.

Alfombra naranja de obra Buena Vista Social Club El Músical en Teatro insurgentes. Foto: Héctor López

Analy, quien da vida también a Omara, pero en su etapa adulta, contó que esta decisión se debe a que la obra está más allá de la música.

“Uno cree que nada más es aprenderse sus canciones, pero ¡híjole!, es bien dramático. Es darte cuenta de que es una mujer tan real y tan común como uno, con rupturas familiares, pérdidas, frustraciones y muchas cosas que había que navegar, pero si yo no lo hacía, no podía comprender desde dónde cantaba”.

Alfombra naranja de obra Buena Vista Social Club El Músical en Teatro insurgentes. Foto: Héctor López

Como parte de la presentación de la obra de teatro que abrió este jueves su temporada, se llevaron a cabo actos de exhibición en los que el público pudo ver algunos pasajes de la puesta en escena, como uno donde convencen a Omara de unirse al reencuentro mostrándole la canción Candela.

La obra terminó su temporada en Broadway el 17 de enero de 2027 tras 27 funciones previas y 767 representaciones regulares, fue aplaudida por la crítica y público siendo la primera obra con una partitura interpretada en español en este icónico recinto, además en 2025 ganó 4 premios Tony.