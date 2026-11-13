Petardos y Magnolias: ¿quién es quién en el elenco de la película mexicana?

La película mexicana Petardos y Magnolias ha comenzado a llamar la atención del público con su llegada a los cines, una historia que combina romance juvenil, sueños y realidades opuestas.

Además, el filme ha despertado comparaciones con Amar te Duele, por los temas que aborda y las diferencias sociales que atraviesan sus personajes. Pero ¿quiénes son los actores que dan vida a esta historia?

Película mexicana Petardos y Magnolias

Dirigida por Sandra C. Reynoso Estrada, Petardos y Magnolias es una película que apuesta por el romance juvenil y el drama, y representa el primer largometraje de su directora.

El filme fue rodado en la Preparatoria 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y llegó a las salas de cine comerciales del país el 12 de noviembre.

La cual está producida por Francisco González Compeán, Sebastián Jurado y Ximena Basaguren a través de la compañía productora Draco Films.

¿De qué trata la película mexicana Petardos y Magnolias?

La historia sigue a dos jóvenes, Vera y Alan, quienes, a pesar de vivir realidades muy diferentes, encuentran en el amor un punto de encuentro.

Vera sueña con convertirse en futbolista, aunque su aspiración no cuenta con el apoyo de su padre. Por su parte, Alan forma parte de un grupo conocido como los porros, pero su encuentro con Vera despierta en él sentimientos que lo llevan a vivir un romance con la joven.

Así, la película presenta una historia de amor marcada por los contrastes, las aspiraciones personales y las circunstancias que rodean a sus protagonistas.

¿Quién es quién en la película mexicana Petardos y Magnolias?

El filme cuenta con un elenco de actores que han participado en diferentes producciones de cine y televisión, y que ahora se reúnen para dar vida a esta historia de romance y drama juvenil.

Ximena Lamadrid – Vera

Ximena Lamadrid – Vera Juan Daniel García Treviño – Alan

Andrés Almeida – Jaime

Oscar Molina – Sumo

Alphonso Escobedo – Bazuka

Leonardo Alonso – Ismael

Uno de los rostros protagonistas es Ximena Lamadrid, quien ha participado en producciones como ¿Quién mató a Sara?, El colapso y Bandidos.

A su lado está Juan Daniel García Treviño, quien alcanzó reconocimiento por su interpretación de Ulises Sampiero en la película Ya no estoy aquí, además de formar parte de proyectos como Perdidos en la noche y La civil.

Con una historia de amor juvenil y una mirada a las diferencias que atraviesan sus personajes, Petardos y Magnolias se suma a las propuestas del cine mexicano.