BTS en México: Corea del Sur recibió la carta de Sheinbaum y evalúa petición de realizar más conciertos

BTS podría presentarse más veces en México si prospera la petición formal que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al gobierno de Corea del Sur. La mandataria solicitó apoyo diplomático para que la banda de K-pop considere más fechas en el país, debido al enorme interés entre jóvenes mexicanos por asistir a sus conciertos.

La carta ya fue recibida, según confirmó el propio gobierno surcoreano a la agencia EFE, el martes 27 de enero.

BTS

Aunque el tema comenzó como un comentario en su conferencia matutina del lunes, rápidamente tomó fuerza a nivel internacional. Medios como DW informaron que Sheinbaum decidió recurrir a esta vía diplomática por la gran expectativa que ha generado la próxima visita de BTS a México.

Sheinbaum pide más conciertos de BTS en México

Desde el anuncio oficial de las presentaciones en el Estadio GNP, programadas para mayo, los boletos se agotaron en muy poco tiempo. La alta demanda superó las casi 150 mil entradas disponibles, provocando descontento en redes sociales por parte de los fans, quienes también denunciaron irregularidades en la preventa y quejas por la reventa.

BTS

Tras esto, en su conferencia del 26 de enero, Sheinbaum reveló que envió una carta al gobierno de Corea del Sur y explicó por qué decidió realizar esta acción.

“Este grupo, BTS es muy popular entre las y los jóvenes mexicanos. Van a hacer en mayo los conciertos, ¿no? Y quieren comprarlos cerca de un millón de jóvenes, y solo hay 150 mil boletos”.

Corea del Sur analiza la solicitud de la presidenta

A través de una llamada con la agencia, la oficina presidencial de Corea del Sur confirmó que ya se recibió la carta y que la solicitud se encuentra actualmente en proceso de análisis. Hasta ahora no se ha emitido una respuesta oficial ni se ha confirmado si habrá más fechas por parte del grupo.

BTS

Sheinbaum señaló que al no recibir una respuesta positiva por parte de Ocesa, la promotora encargada de organizar los conciertos, decidió hacer contacto directo con el gobierno del país asiático:

“Entonces le escribí una carta al presidente de Corea (todavía no tengo respuesta) y le pedí que viniera más veces este grupo, esperemos que sea positiva o que permita pantallas, que busquemos la manera de que las jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en México”.

Fans de BTS piden más claridad, no más fechas

En redes sociales, la comunidad de fans conocida como ARMY ha expresado su frustración no tanto por la cantidad de conciertos, sino por la manera en que se llevó a cabo la preventa. En un comunicado, la cuenta BTS Army México dejó clara su postura.

Foto: BTS

“Nuestra exigencia se mantiene enfocada únicamente en la defensa de los derechos de las y los consumidores. Continuaremos con las denuncias correspondientes ante Profeco y las autoridades correspondientes”.

El fandom también ha pedido medidas contra la reventa de boletos, y solicita que haya un seguimiento real para sancionar a quienes lucran de forma indebida con estos eventos.

PJG