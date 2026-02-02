Muere la nieta de Snoop Dogg a los diez meses; había salido del hospital hace unos días

Snoop Dogg atraviesa un momento difícil en su vida personal. La familia del reconocido rapero ha vuelto a ser golpeada por la tragedia, tras confirmarse el fallecimiento de su nieta Codi, con solo diez meses de edad. La noticia fue compartida por su hija menor, Cori Broadus, quien desde el principio había compartido públicamente el delicado estado de salud de su bebé.

A pesar de que recientemente la pequeña había sido dada de alta tras un largo periodo hospitalizada, la pequeña no se recuperó. La bebé nació prematuramente en marzo de 2025, con solo seis meses de gestación, y pasó gran parte de su corta vida ingresada en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

Nieta de Snoop Dogg estuvo hospitalizada varios meses

Desde el embarazo, Cori Broadus enfrentó complicaciones serias. A los pocos meses de gestación fue diagnosticada con síndrome HELLP, una condición médica grave que representa un riesgo para la madre y el bebé. Este diagnóstico obligó a que, con apenas 25 semanas, los médicos optaran por una cesárea de emergencia para proteger la vida de ambas.

Luego de permanecer internada durante diez meses, Codi finalmente pudo salir del hospital. Su madre y su prometido, Wayne Deuce, compartieron ese momento en redes sociales como un signo de esperanza. En ese mensaje, Cori agradeció el apoyo recibido:

Snoop Dogg

“Ya está en casa. Gracias por todas tus oraciones, todos tus mensajes, todo tu amor. Dios los escuchó todos”.

Durante su embarazo, Cori fue muy abierta al compartir cada paso de su proceso. En diciembre de 2024 anunció que esperaba su primer hijo con Wayne Deuce, y meses después comunicó que su hija había nacido de forma prematura.

“La princesa llegó a los seis meses. He llorado y llorado, he comparado y comparado, culpándome a mí misma por no haber sido capaz de darle todo lo que necesitaba. Pero, pase lo que pase, Dios siempre me demuestra que está ahí para mí. ¡Mi pequeña llegó hoy a las 25 semanas y es lo mejor que me ha pasado! Gracias, Dios, por darme esto”.

Ya en septiembre, también reveló en redes sociales que Codi había pasado más de medio año internada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

“Convertirme en madre de la Unidad de Cuidados Intensivos no formaba parte del plan, pero se convirtió en parte de mi historia”.

Muere la nieta de Snoop Dogg

Pasaron apenas unos días para que todo cambiara. En su cuenta de Instagram, Cori compartió una imagen donde aparecía abrazando a su hija, junto con el mensaje:

“El lunes perdí al amor de mi vida. Mi Codi”.

Esa publicación generó una ola de solidaridad por parte de seguidores, amigos y figuras públicas. También Snoop Dogg reaccionó en redes sociales, mostrando su respaldo a su hija en este momento tan duro. El artista publicó una imagen junto a sus hijos Cori, Corde y Cordell, acompañada del mensaje: 💖🙏🏾.

La familia ya había vivido una pérdida similar

Esta no es la primera vez que una situación tan dolorosa golpea al entorno del músico. En 2019, Corde Broadus, el hijo mayor de Snoop, también perdió a su hijo Kai Love, quien murió con apenas diez días de nacido. En ese momento, Corde escribió:

“Su energía permanecerá y estos diez días de amor siempre serán especiales para nosotros”.

PJG