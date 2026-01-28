ARMY se venga de revendedores: los inscriben a universidades, piden préstamos y descubren infidelidad

Los revendedores se convirtieron en el blanco principal de las críticas tras el colapso de la venta de boletos para los conciertos de BTS en México. Lo que empezó como una preventa esperada por millones de fans terminó en frustración debido a problemas en el sistema de Ticketmaster, precios que se dispararon sin previo aviso y una reventa masiva que se salió de control.

Los conciertos están programados para realizarse en el Estadio GNP en mayo y a pesar de que había 136,400 boletos disponibles para tres fechas, estos desaparecieron en menos de 40 minutos.

Especial

Poco después, comenzaron a circular pruebas de reventa en plataformas como StubHub y Viagogo, donde los precios eran hasta cuatro veces más altos que los oficiales. Esto encendió la indignación del fandom mexicano, conocido como ARMY.

Desde el primer minuto de la venta, miles de fans reportaron dificultades para acceder a la plataforma. Muchas señalaron que los precios subían sin previo aviso, que zonas completas como las más cercanas al escenario se agotaban en segundos, y que no había claridad sobre cuántos boletos estaban disponibles por sección.

BTS

Aunque el evento se promocionó como una venta exclusivamente en línea, también se detectó venta en taquillas físicas, lo que causó aún más molestias. Además, se denunciaron cancelaciones de boletos sin explicaciones.

La reacción de ARMY: organización y denuncias contra revendedores

El fandom de BTS en México no tardó en tomar cartas en el asunto. A través de redes sociales como X (antes Twitter), TikTok y grupos de WhatsApp, miles de fans iniciaron una campaña para identificar a revendedores, recolectando datos como nombres, números de cuenta, teléfonos y perfiles de quienes ofrecían boletos a precios inflados.

Se compartieron archivos colaborativos y hasta tutoriales para reconocer comportamientos sospechosos. Además, aplicaron una estrategia poco convencional: inscribieron a los revendedores en sitios web de bancos, universidades, funerarias y cursos de idiomas, con la intención de saturar sus correos electrónicos y teléfonos con mensajes no deseados.

Por si fuera, uno de los revendedores al parecer le era infiel a su esposa, por lo que ARMY reunió pruebas y las envió a la pareja de esta persona.

ARMY pide claridad a Ticketmaster

Más allá de la denuncia en redes, ARMY también actuó en canales institucionales. Entregaron una solicitud formal dirigida a la Profeco pidiendo una investigación seria sobre las prácticas de venta y reventa de boletos en México.

Entre las principales quejas incluyeron:

Foto: BTS

El uso de precios dinámicos que aumentaban de forma automática y sin previo aviso.

El mal funcionamiento de las filas virtuales.

La ausencia de filtros efectivos para evitar el uso de bots.

La falta de mecanismos que aseguren un acceso justo a todos los fans.

También se publicó una petición en Change.org que exige la salida de Ticketmaster y Ocesa del país. En pocos días, la campaña superó las 200 mil firmas, convirtiéndose en una de las protestas digitales más grandes relacionadas con un evento musical en México.

Profeco responde con medidas concretas

La presión colectiva finalmente generó una reacción de parte de las autoridades. Iván Escalante, titular de Profeco, anunció que ya se abrió un proceso contra Ticketmaster por presuntas irregularidades durante la venta. También adelantó nuevas reglas que buscarán mejorar la experiencia del consumidor en futuras ventas masivas.

Entre las acciones propuestas, Profeco exigirá que las boleteras publiquen mapas y precios completos al menos 24 horas antes del inicio de cualquier venta. Los precios deberán mostrarse desde el principio con el costo total, incluyendo cargos. Además, se implementarán medidas para bloquear bots y se sancionará a plataformas como Viagogo y StubHub si incurren en prácticas abusivas.

BTS

Profeco también habilitó el correo conciertos@profeco.gob.mx para recibir denuncias de consumidores directamente.

Poco después Ticktemaster emitió un comunicado en el que negó estar involucrado con la reventa de boletos.

PJG