No fue por las batallas: la conmovedora razón por la que Christopher Nolan decidió dirigir La Odisea

A pocos días del estreno de La Odisea, Christopher Nolan compartió un detalle poco conocido sobre el origen de la película. El director explicó que uno de los personajes que más llamó su atención al momento de adaptar el clásico de Homero fue Argos, el perro de Odiseo.

La cinta llegará a los cines el 16 de julio y será el primer largometraje de Nolan desde Oppenheimer. Matt Damon encabeza el reparto como Odiseo, acompañado por Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland, Zendaya y Charlize Theron, entre otros actores.

Christopher Nolan explicó que la historia de Argos cobró un nuevo significado para él después de adoptar un perro, lo que influyó en su visión de La Odisea. Captura de Pantalla

¿Por qué Argos fue tan importante para Christopher Nolan?

Durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert, el cineasta contó que hace poco adoptó un perro, algo que nunca había experimentado antes. Esa situación, dijo, cambió la forma en que entendía una de las escenas más conocidas de La Odisea.

"Nunca tuve un perro cuando era niño y tampoco dejamos que nuestros hijos tuvieran uno mientras crecían. Cuando se fueron a la universidad, adoptamos uno", comentó.

A partir de esa experiencia, Nolan aseguró que comenzó a ver con otros ojos la historia de Argos, el perro que espera durante años el regreso de su dueño.

Incluso bromeó con que esa fue una de las razones que lo llevaron a realizar la película.

"Decidí hacer La Odisea porque es la historia de perros por excelencia".

Su comentario rápidamente se volvió viral. Sin embargo, el director no quiso decir que toda la película exista gracias a Argos, sino que ese personaje adquirió un significado especial para él después de convivir con su propia mascota.

Argos es el perro que espera durante 20 años el regreso de Odiseo y protagoniza uno de los momentos más recordados del poema de Homero. X @SalaLibroLibre

¿Quién es Argos en La Odisea?

Argos aparece al inicio del poema como el perro de Odiseo. Cuando su amo parte a la Guerra de Troya, el animal permanece en Ítaca esperando su regreso.

Pasan 20 años antes de que Odiseo vuelva a casa. Para proteger su identidad, regresa disfrazado de mendigo, por lo que nadie logra reconocerlo. La excepción es Argos.

Aunque ya es un perro viejo y vive en el abandono, identifica de inmediato a su dueño. Después de verlo una última vez, muere, en una escena que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los momentos más recordados del poema de Homero.

Matt Damon interpreta a Odiseo en la nueva adaptación de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan y filmada en formato IMAX. Captura de Pantalla

¿Argos tendrá un papel importante en la película?

Los avances oficiales de La Odisea ya muestran la presencia de Argos, por lo que todo indica que Nolan mantendrá este momento dentro de la adaptación.

Qué tan fiel será esa escena respecto al poema original se conocerá hasta el estreno de la película, programado para el próximo 16 de julio.