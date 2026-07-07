El príncipe Harry explota tras perder batalla legal contra el Daily Mail

El príncipe Harry, duque de Sussex volvió a sufrir un revés en su larga batalla contra la prensa británica. El Tribunal Superior de Londres desestimó la demanda que presentó junto a varias figuras públicas contra Associated Newspapers Limited, empresa editora del Daily Mail y el Mail on Sunday, al considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar que el grupo periodístico obtuvo información mediante prácticas ilegales.

¿Qué dijo Harry tras el juicio contra el Daily Mail?

La resolución judicial representa un duro golpe para una de las causas que el duque de Sussex ha defendido durante los últimos años y provocó una inmediata reacción del hijo menor del rey Carlos III, quien calificó el fallo como un "encubrimiento total y evidente".

Harry emitió una declaración conjunta con Doreen Lawrence, otra de las demandantes, en la que aseguró que ambos acudieron a los tribunales con la esperanza de obtener justicia y responsabilidades por parte del grupo editorial. Sin embargo, afirmaron que la sentencia representa exactamente lo contrario.

Fuimos a los tribunales en busca de justicia y rendición de cuentas, pero no obtuvimos ninguna de las dos", expresaron en el comunicado difundido pocas horas después de conocerse el fallo.

El duque de Sussex calificó el fallo como un "encubrimiento total". Reuters

Los demandantes sostuvieron además que la resolución supone un cambio importante respecto a otros procesos judiciales relacionados con escuchas ilegales y obtención ilícita de información que en el pasado sí concluyeron con condenas para otros medios británicos.

¿Por qué perdió Harry la demanda contra el Daily Mail?

El juez Matthew Nicklin concluyó que Harry y el resto de los demandantes no lograron demostrar que los artículos publicados por el Daily Mail fueran consecuencia de espionaje, escuchas telefónicas, investigadores privados o cualquier otro método ilegal.

El Tribunal Superior de Londres desestimó la demanda por falta de pruebas. AFP

Según explicó el magistrado, las sospechas o inferencias no eran suficientes para acreditar que la información hubiera sido obtenida de manera ilícita.

Asimismo, el tribunal señaló que existía la posibilidad de que los datos utilizados por los periodistas provinieran de fuentes legítimas, como representantes, asistentes, asesores de prensa o personas cercanas a los protagonistas de las historias.

Otro elemento que debilitó la demanda fue la credibilidad de uno de los principales testigos, el investigador privado Gavin Burrows, quien reconoció durante el proceso que parte de sus declaraciones anteriores eran incorrectas.

Así fue el juicio del príncipe Harry en contra del Daily Mail

Lejos de aceptar el resultado, el príncipe aseguró que durante el juicio se presentaron documentos y testimonios que, a su juicio, demostraban la existencia de prácticas irregulares dentro del periódico. En su declaración, Harry criticó especialmente la forma en que el tribunal valoró las pruebas.

Harry aseguró que no obtuvo la justicia que buscaba en los tribunales. REUTERS

Según afirmó, mientras los demandantes aportaron documentos, testimonios y registros, las explicaciones ofrecidas por los periodistas fueron aceptadas sin el mismo nivel de cuestionamiento.

El comunicado también recordó diversos episodios expuestos durante el proceso, entre ellos la supuesta confesión grabada de un investigador privado que habría admitido obtener información ilegal sobre Doreen Lawrence.

Además, hicieron referencia a documentos que presuntamente evidenciaban el uso de investigadores privados para acceder a información médica confidencial y datos de vuelos relacionados con personas cercanas al príncipe, incluida su expareja, Chelsy Davy.

¿Qué hará el príncipe Harry con el juicio en contra de la prensa?

Desde hace años, Harry mantiene una guerra abierta contra parte de la prensa sensacionalista británica, a la que responsabiliza de haber invadido sistemáticamente su privacidad y de contribuir al sufrimiento que vivió su madre, Diana, princesa de Gales.

El fallo representa un importante revés en la cruzada judicial de Harry contra los tabloides. Reuters

Tras abandonar sus funciones como miembro activo de la familia real en 2020 junto a Meghan, duquesa de Sussex, el duque convirtió esa lucha en una de sus principales causas públicas.

Aunque este fallo supone un importante tropiezo, no todos sus procesos legales han terminado de la misma manera. En 2023 consiguió una victoria parcial contra Mirror Group Newspapers por la recopilación ilegal de información, y posteriormente alcanzó un acuerdo con News Group Newspapers, propietario de The Sun, para poner fin a otro litigio relacionado con prácticas periodísticas indebidas.

Quiénes pertenecían a la demanda colectiva contra Daily Mail

En esta ocasión, Harry no estuvo solo. También participaron en la demanda personalidades como Elton John, Elizabeth Hurley, David Furnish y Sadie Frost, quienes acusaban al grupo editorial de obtener información privada mediante métodos ilegales durante varios años.

La demanda también fue presentada por Elton John y otras figuras públicas. AFP/ Instagram

Tras conocerse la resolución, Associated Newspapers celebró el fallo y lo describió como una victoria para el periodismo y sus reporteros. Todo indica que el duque de Sussex no tiene intención de abandonar la lucha, aunque no mencionó cuál será su siguiente movimiento legal.