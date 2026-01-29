Paris Jackson se vuelve tendencia al escuchar música de Christian Nodal

Un video de Paris Jackson escuchando música de Christian Nodal se convirtió rápidamente en una sensación en redes sociales, especialmente entre usuarios de México. La razón es simple: muy pocos conocían que la hija de Michael Jackson es seguidora del cantante mexicano de regional.

La grabación fue compartida a través de sus historias de Instagram, donde la modelo e influencer estadounidenseaparece conduciendo su automóvil por una zona árida, acompañada de sus mascotas. El clip llamó la atención no solo por el ambiente y su estilo relajado, sino también por la canción que sonaba de fondo.

Se trata de “Aquí abajo”, un tema que Christian Nodal lanzó en 2020 como parte de su álbum “Ayayay!”. La elección musical sorprendió a muchos, ya que no es común ver a figuras internacionales vinculadas al regional mexicano, lo que provocó miles de reacciones y comentarios.

El interés del público creció aún más al recordar que Paris Jackson ya había hablado públicamente sobre su gusto por la música en español. En junio de 2024, durante un encuentro con medios españoles, la joven reveló que disfruta escuchar canciones del intérprete sonorense.

“Por supuesto que escucho música española. Christian Nodal es mi favorito”, comentó en aquel momento. Posteriormente, explicó que había entendido la pregunta como una referencia a artistas que cantan en español y no específicamente a músicos originarios de España. Tras la aclaración, mencionó que también conoce a Rosalía y que le parece interesante su propuesta artística.

Mientras tanto, Christian Nodal continúa consolidando su carrera. El cantante anunció recientemente un concierto en la Plaza de Toros La México programado para 2026. Aunque inicialmente la fecha estaba prevista para el 30 de mayo, fue adelantada un día por motivos no revelados.

De acuerdo con un comunicado oficial, el ajuste permitirá ofrecer un espectáculo lleno de emociones, sorpresas y una producción especial, reafirmando la trayectoria musical de Nodal ante sus seguidores.