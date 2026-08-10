Avengers: Doomsday será "brutal" para Steve Rogers, revela el actor Chris Evans

El regreso de Chris Evans al Universo Marvel para interpretar a Steve Rogers en Avengers: Doomsday generó grandes expectativas y rumores cuando el último avance fue lanzado hace unas semanas y, ahora, el actor Chris Evans ha adelantado un poco de los retos que enfrentará su personaje en la próxima cinta.

Luego de haber cedido el escudo y retirarse en el tiempo para reencontrarse con Peggy Carter al término de Avengers: Endgame para regresar una de las gemas del infinito con la cual derrotaron a Thanos, el personaje, así como otros, regresará en la siguiente película en un intento por salvar no solo el universo en la película, sino también en revertir los números negativos de Marvel tras los últimos años y cintas fallidas.

Durante una presentación especial en la convención Fan Expo Boston, Evans rompió el silencio sobre el esperado reencuentro que tendrá en la pantalla grande con los cineastas Joe y Anthony Russo, asegurando que la trama desafiará los principios morales y la resistencia física del héroe.

Evans bromeó respecto al enfoque de trabajo de los directores, enfatizando que la filosofía de los hermanos Russo para construir a un verdadero superhéroe consiste en someterlo a adversidades constantes. De acuerdo con el actor, el guion colocará al Capitán América original en una encrucijada personal de gran complejidad que examinará a fondo sus valores frente a las amenazas que aquejan al multiverso.

Reproducir El avance de Avengers: Doomsday

"A los Russo les encanta golpear a Steve Rogers"

Para Steve Rogers, su regreso a Los Vengadores no será sencillo y, como en otras ocasiones, sus valores serán puestos a prueba para ayudar al equipo contra la nueva amenaza.

A los Russo les encanta golpear a Steve Rogers. Su cosa favorita es simplemente darle una paliza. Para ellos, eso es lo que hace a un héroe: alguien que recibe tantos golpes pero sigue levantándose. Así que siguen encontrando nuevas formas de darle una zurra, pero esta fue brutal y un examen realmente bueno sobre su naturaleza y sus valores. Diré... que probablemente es algo que aún no han visto, pero lo verán", afirmó Evans.

La trama situará al héroe frente al Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., en un escenario donde las decisiones tomadas en distintas líneas temporales generarán consecuencias críticas para la supervivencia de la realidad.

¿Cuándo se estrena la nueva cinta de Avengers en cines?

Avengers: Doomsday se proyecta como una de las producciones más ambiciosas de la franquicia, sirviendo de preámbulo para los acontecimientos de Secret Wars.

El estreno oficial del filme a nivel mundial está programado para el próximo 18 de diciembre de 2026.

Sin embargo, en México la cinta se estrenará el 17 de diciembre.