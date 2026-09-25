El último gesto de Presley Gerber con su hermana Kaia antes de morir a los 27 años

Kaia Gerber recordó uno de los últimos gestos que tuvo su hermano, Presley Gerber, con ella antes de morir a los 27 años. El modelo estaba pendiente del trabajo de la actriz en The Shards, la serie de FX creada por Ryan Murphy, y aunque se encontraba lejos de su familia, buscaba la manera de acompañarla.

Presley murió el domingo 20 de septiembre en un centro de rehabilitación de California, según los registros de la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles. Tenía 27 años.

Cuatro días antes de su muerte, Kaia habló sobre él durante un evento en Los Ángeles y contó que Presley estaba viendo por su cuenta los episodios de la serie en la que ella interpreta a Susan Reynolds, presidenta del centro de estudiantes.

Mi hermano ha estado mirando, lo cual es muy dulce. Me manda fotos mientras la mira, dijo la actriz a PEOPLE.

El detalle puede parecer pequeño, pero para Kaia significaba que su hermano estaba presente de alguna manera en uno de los momentos importantes de su carrera.

Presley seguía de cerca la carrera de Kaia

Kaia había organizado reuniones para ver los primeros capítulos de The Shards junto a sus padres, la modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber. Presley, al estar lejos de ellos, seguía la serie por separado y compartía con su hermana sus reacciones.

No era la primera vez que el modelo mostraba públicamente su apoyo a Kaia. Su última aparición pública ocurrió el 20 de mayo, cuando acompañó a su hermana y a sus padres al lanzamiento de una colección de Kaia con la marca Re/Done. En ese mismo evento se presentó el cortometraje Short/Cuts.

Kaia Gerber revela cómo Presley apoyó su carrera Instagram: Kaia Gerber

Meses antes, Presley también había dejado un mensaje en redes sociales para celebrar otro de los proyectos de su hermana. En mayo, Kaia lanzó Library Science, un club de lectura que creó junto a la escritora Alyssa Reeder.

Muy orgulloso de ti, escribió Presley en los comentarios de la publicación.

Kaia habló de cómo cambió su familia

La relación entre los hermanos también había sido abordada por Kaia en una entrevista con Vogue publicada el 11 de agosto. En esa conversación, la actriz habló de la manera en que los problemas de salud de Presley modificaron la dinámica familiar.

Kaia explicó que sus padres siempre habían sido muy reservados y que, durante años, en su familia no era común hablar abiertamente de los problemas personales. Sin embargo, Presley tomó otro camino.

Mis padres, durante la mayor parte de nuestras vidas, fueron muy, muy privados y no compartían nada, y ahora tenemos a este maestro absoluto, mi hermano, que dice ‘voy a ser muy humano para todos’” recordó la actriz.

También reconoció que esa situación hizo que ella asumiera un papel distinto dentro de su familia. "Empecé a identificarme como quien no tiene problemas y nunca quise pedir ayuda", contó.

La muerte de Presley ocurrió el 20 de septiembre IG

La muerte de Presley ocurrió el 20 de septiembre en un centro de rehabilitación. Los paramédicos que llegaron al lugar lo declararon muerto a las 9:45 de la mañana.

De acuerdo con información de PEOPLE, grabaciones de los servicios de emergencia muestran que el Departamento de Policía de Santa Mónica recibió un reporte por un posible paro cardíaco en una dirección de la calle Berkeley. Otro despacho mencionó una posible sobredosis.

Presley reconoció que llevaba años enfrentando problemas relacionados con las adicciones IG

La policía de Santa Mónica investiga el caso como una presunta sobredosis, según informó Entertainment Weekly. Hasta el momento, la investigación continúa.

Para Kaia, uno de los últimos recuerdos públicos de su hermano queda ligado a algo mucho más cotidiano; Presley sentado en algún lugar viendo su serie y mandándole fotos para contarle qué estaba pasando en pantalla. Un pequeño gesto de apoyo que ocurrió apenas unos días antes de su muerte.