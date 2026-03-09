¿Cuándo se estrena Zootopia 2 en Disney Plus?

Tras su paso por los cines y una taquilla que rozó los dos mil millones de dólares a nivel mundial, la película animada Zootopia 2 se prepara para su llegada al streaming. La plataforma Disney+ confirmó que la cinta estará disponible para los suscriptores a partir del 11 de marzo.

El anuncio fue dado a conocer por la compañía en un comunicado, en el que destacó que la secuela del exitoso filme animado continúa ampliando el universo de la ciudad de Zootopia —conocida en Latinoamérica como Zootrópolis— con nuevos personajes y una trama más compleja.

Además de su éxito en taquilla, la producción ha recibido comentarios positivos de la crítica especializada y del público. La cinta también figura entre las nominadas a Mejor película animada en la próxima edición de los Premios Óscar.

Una nueva aventura para Judy Hopps y Nick Wilde

En esta segunda entrega regresan los personajes principales de la franquicia: la conejita policía Judy Hopps y el zorro Nick Wilde, quienes vuelven a unir fuerzas para resolver un nuevo caso.

Después de salvar a la ciudad en su primera misión, los dos detectives se enfrentan ahora a un misterio que no solo pondrá a prueba su capacidad para resolver crímenes, sino también su forma de entender a los demás habitantes de la metrópolis.

La historia introduce además nuevos personajes que amplían el mundo narrativo de la saga. Entre ellos destaca Gary De'Snake, una serpiente que llega a la ciudad con un pasado que terminará alterando el equilibrio de Zootopia.

Gary De'Snake, un personaje clave

El personaje de Gary es interpretado en la versión original por el actor Ke Huy Quan, quien explicó en una entrevista el mensaje que busca transmitir la película.

“Si nos animamos a dedicar un poco más de tiempo a comprender las historias y experiencias de los demás, y lo logramos, el mundo sería un lugar mejor”, señaló el actor al hablar sobre el trasfondo emocional de la historia.

Dentro de la trama, Gary se convierte en una figura central que obliga a Judy y Nick a replantearse varios de los prejuicios presentes en la sociedad de Zootopia.

Su llegada no solo impulsa la narrativa de la secuela, sino que también abre una reflexión para los protagonistas al descubrir la historia personal del personaje. Las dudas de Judy Hopps

La nueva aventura también explora el lado más personal de Judy Hopps, quien tras convertirse en la primera conejita en integrarse a la policía de la ciudad ahora enfrenta sus propias inseguridades.