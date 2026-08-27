Todo sobre el homenaje a Juan Gabriel en el Centro Cultural Clavijero en Morelia

Las canciones de Juan Gabriel volverán a escucharse en el Centro Cultural Clavijero, en Morelia como parte de un homenaje al llamado “Divo de Juárez”.

El concierto que será gratuito se llevará a cabo este viernes con la participación de los cantantes independientes Diego Arón Tena y Verónica Arreola Ruiz, quienes interpretarán algunos de los temas más representativos del compositor michoacano.

Homenaje a Juan Gabriel. Centro Cultural Clavijero Michoacán.

También participarán la banda de pop -rock moreliana "Mamba", quien tiene preparado un tributo electroacústico.

El cierre estará a cargo del público, con un karaoke abierto de 19:00 a 20:00 horas para quienes quieran sumarse a la celebración y cantar los éxitos de Juan Gabriel.