Mexicano se declara culpable en EU por fabricar y distribuir fentanilo para el Cártel de Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Hernán Geovani Ojeda Elenes, de 48 años y residente de Culiacán, México, se declaró culpable de conspiración para fabricar y distribuir fentanilo destinado a la importación en Estados Unidos, así como de conspiración para distribuir sustancias químicas incluidas en la lista de control.

La jueza del Tribunal de Distrito, Ana C. Reyes, aceptó la declaración de culpabilidad. Ojeda Elenes enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, cuya sentencia será determinada en una audiencia posterior.

De acuerdo con documentos judiciales, Ojeda Elenes trabajó entre 2019 y 2024 junto a su padre, Hernán Domingo Ojeda López, y otros cómplices, operando una organización de narcotráfico con base en Sinaloa. El acusado admitió haber adquirido precursores químicos como 4-piperidona y N-fenilpiperidin-4-amina de empresas chinas, que luego eran enviados a su laboratorio en México para producir fentanilo.

El producto final era importado a Estados Unidos, donde se distribuía en grandes cantidades. Se estima que Ojeda Elenes fue responsable de la fabricación y tráfico de varias toneladas métricas de fentanilo, alimentando la crisis de opioides en el país.

El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva afirmó:

Durante años, Ojeda Elenes fabricó e importó enormes cantidades de fentanilo, contribuyendo a la epidemia de opioides que está envenenando a nuestras comunidades”.

El jefe adjunto de operaciones de la DEA, Brian Clark, señaló que Ojeda Elenes “orquestó el envenenamiento de estadounidenses fabricando fentanilo para el Cártel de Sinaloa”, mientras que la agente especial de HSI en Houston, Lucia Cabral-DeArmas, subrayó que este caso envía un mensaje claro: quienes fabriquen y trafiquen fentanilo serán perseguidos y llevados ante la justicia.

La DEA y el HSI investigaron el caso, con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, que facilitó el traslado de Ojeda Elenes desde México a Estados Unidos en enero de 2026. El gobierno mexicano colaboró en el proceso, en el marco de la Ley de Seguridad Nacional de México.