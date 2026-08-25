Cruces en El Paso tendrán nuevas tarifas; autoridades confirman nuevo cobro por eje

El Departamento de Puentes Internacionales de la Ciudad de El Paso confirmó que a partir del 1 de septiembre de 2026 entrará en vigor un nuevo esquema de cobros para vehículos comerciales en los puertos de entrada Ysleta-Zaragoza, Stanton-Lerdo y Paso del Norte.

La tarifa se aplicará por eje del vehículo: quienes paguen con prepago cubrirán 4.50 dólares por eje, mientras que el pago en efectivo será de 5 dólares por eje.

El ajuste tendrá mayor efecto en las unidades de mayor tamaño. Un camión de seis ejes que pague en efectivo deberá cubrir 30 dólares por cruce, mientras que un vehículo de dos ejes pagará 10 dólares bajo el mismo esquema. La diferencia se multiplica en cada cruce diario para las empresas de transporte que operan en esta frontera.

Las autoridades explicaron que los ingresos del peaje se destinan a la operación y mantenimiento de los puentes, además de garantizar un tránsito fronterizo seguro y eficiente. Los tres cruces forman parte de la franja entre Ciudad Juárez y El Paso, considerada uno de los corredores comerciales más transitados entre México y Estados Unidos.

Cualquier alteración en este flujo tiene un impacto considerable. En episodios anteriores, un bloqueo aduanero en Ciudad Juárez dejó varados 400 millones de dólares en mercancía y paralizó a decenas de maquiladoras.

El ajuste llega en un momento en que cruzar mercancía ya es más costoso por los nuevos aranceles de Estados Unidos aplicados este año a productos mexicanos y de otras 59 naciones, en medio de la revisión del tratado comercial bilateral.

México exportó más de 550 mil millones de dólares a Estados Unidos en los últimos 12 meses, gran parte por vía terrestre. Ante el cambio, la Ciudad de El Paso pidió a los transportistas planificar sus cruces con anticipación y conocer las nuevas tarifas antes de su próximo viaje internacional.