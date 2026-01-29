Premios Grammy 2026: cuándo y dónde ver la ceremonia EN VIVO en México

La edición número 68 de los Premios Grammy ya tiene todo listo para su celebración. Dentro de unos días los principales artistas de la industria musical se reúnan en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, un recinto que ha sido sede habitual del evento en los últimos años.

Esta edición promete ser una de las más emocionantes, con figuras como Bad Bunny, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Tyler The Creator y Kendrick Lamar entre los nombres destacados. Aunque aún no está claro si Lady Gaga se presentará en vivo, su presencia genera grandes expectativas.

¿A qué hora empiezan los Grammy 2026?

La ceremonia será el próximo domingo 1 de febrero. La ceremonia arrancará en horario estelar, exactamente a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Instagram

Desde temprano se podrá seguir la cobertura previa con entrevistas, alfombra roja y los momentos más esperados por fans de todo el mundo.

Bad Bunny y Lady Gaga: los favoritos para el Álbum del Año

Una de las categorías más esperadas es la de Mejor Álbum del Año, donde todo apunta a una competencia cerrada entre Bad Bunny y Lady Gaga, según pronósticos de críticos y medios especializados.

El puertorriqueño llega fuerte con su disco Debí tirar más fotos, una producción que muchos consideran su trabajo más íntimo. Inspirado en vivencias de su tierra natal, Bad Bunny mezcla géneros latinoamericanos y mensajes que han conectado con el público latino.

Agencia Mezcalent

Su éxito ha sido tal, que además de estar en medio de una gira internacional millonaria, ya está confirmado como artista del medio tiempo del Super Bowl.

Por su parte, Lady Gaga regresó con fuerza con Mayhem, un álbum que recupera la esencia más gótica y electrónica de sus inicios. El disco ha sido aclamado tanto por sus seguidores como por la crítica. Su mensaje gira en torno al “arte del caos”, y se ha convertido en uno de los favoritos para llevarse el premio.

Kendrick Lamar lidera las nominaciones

Entre los más nominados de la edición 2026, el que encabeza la lista es Kendrick Lamar, con un total de nueve menciones. El rapero estadounidense vuelve a brillar por tercera vez consecutiva en las tres categorías principales: mejor grabación, canción y álbum del año.

Además, Lamar compite en categorías como mejor dúo o grupo pop, interpretación de rap melódico, canción de rap y álbum de rap.

kendrick lamar

También está nominado dos veces como mejor interpretación de rap, lo que lo convierte en uno de los artistas más destacados de la temporada.

¿Dónde ver los premios Grammy 2026?

Si quieres ver la entrega de los premios más importantes en la industria musical, te contamos que en TV de paga podrás verlos a través de TNT y en streaming por medio de HBO Max.

Sin embargo, si no cuentas con alguna de estas opciones, puedes seguirlos en TV abierta gracias a Imagen Televisión que transmitirá los Premios Grammy a las 6:55 PM hora del centro de México.

PJG