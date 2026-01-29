Coldplay y Taylor Swift en Bridgerton 4: Netflix publica lista de CANCIONES que sonarán tras estreno

Después de dos años fuera de la pantalla, la serie de época más popular de Netflix finalmente estrenó su esperada cuarta temporada. La producción de Shondaland regresa con nuevos episodios que retoman el espíritu romántico y escandaloso que convirtió a Bridgerton en un fenómeno mundial desde su estreno.

En esta ocasión, la trama se enfoca en Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el segundo hermano de la poderosa familia, quien vive una historia de amor marcada por el misterio. Todo comienza cuando conoce a una enigmática joven durante un baile de máscaras, una damisela que logra robarle el corazón sin revelar su verdadera identidad, dando pie a un romance cargado de intriga, deseo y decisiones difíciles.

¿De qué trata la serie Bridgerton?

Ambientada en la alta sociedad británica del siglo XIX, Bridgerton sigue la vida de los hermanos de esta influyente familia mientras buscan el amor, enfrentan rumores y navegan las estrictas reglas sociales de la época. Cada temporada se centra en uno de los hermanos y su camino romántico, inspirado en las novelas de Julia Quinn.

Además del drama amoroso, la serie destaca por su diversidad, vestuarios lujosos y una narración fresca que combina elementos clásicos con una sensibilidad moderna, convirtiéndola en una de las producciones más exitosas de Netflix.

Francesca y John Stirling regresan a Bridgerton 4 Foto: Instagram @bridgertonnetflix

El sello musical de Bridgerton: canciones pop convertidas en orquesta

Uno de los elementos más queridos por los fans es, sin duda, su soundtrack. *Bridgerton* se ha hecho famosa por incluir covers instrumentales de grandes éxitos del pop contemporáneo, interpretados por cuartetos de cuerdas y arreglos clásicos que acompañan escenas clave de romance y tensión.

En temporadas anteriores, el público pudo escuchar versiones orquestales de canciones de Taylor Swift, Miley Cyrus, Rihanna, Ariana Grande y Billie Eilish. La cuarta temporada no es la excepción y vuelve a sorprender con una selección musical pensada especialmente para los amantes del pop.

Taylor Swift Grosby

Coldplay y Taylor Swift destacan en la primera parte de la nueva temporada

Netflix ya dio a conocer la lista completa de canciones que forman parte de la primera parte de Bridgerton temporada 4. Si no te importa saber qué temas suenan en cada episodio, aquí te dejamos el listado oficial:

Episodio 1

Life in Technicolor: Coldplay (Vitamin String Quartet)

Life in Technicolor: Coldplay (Vitamin String Quartet) DJ Got Us Fallin In Love: Usher ft. Pitbull (Strings From Paris)

Never Let You Go: Third Eye Blind (Vitamin String Quartet)

Episodio 2

Enchanted: Taylor Swift (Joseph William Morgan)

Episodio 3

All I Wanted: Paramore (Vitamin String Quartet)

Episodio 4

bad idea right?: Olivia Rodrigo (Caleb Chan)

Estas versiones instrumentales acompañan momentos clave del romance de Benedict, reforzando la emoción de cada escena con melodías reconocibles para el público actual.

¿A qué hora se estrenó Bridgerton 4 y cuándo sale la segunda parte?

La primera parte de la cuarta temporada de Bridgerton se estrenó en Netflix a la 1:00 a.m. en México, siguiendo el horario habitual de lanzamientos globales de la plataforma.

En cuanto a la segunda parte de la temporada 4, Netflix confirmó que el estreno será dividido, aunque por ahora no ha revelado la fecha exacta en la que llegarán los episodios restantes. Se espera que la plataforma anuncie el lanzamiento en las próximas semanas, tal como ocurrió con temporadas anteriores.

Con romance, misterio y un soundtrack encabezado por Coldplay y Taylor Swift, Bridgerton 4 demuestra que sigue reinventándose sin perder la esencia que enamoró a millones de espectadores alrededor del mundo.

