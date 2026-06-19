¿Portera? La atrevida comparación de Lyn May con Memo Ochoa

La famosa actriz y vedette Lyn May causó revuelo en redes sociales luego de un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana, así como su atrevida comparación que hizo con Memo Ochoa, el portero del equipo de México.

Lyn May siempre suele dar de qué hablar pues durante décadas ha construido una imagen pública basada en la provocación, con declaraciones inesperadas y una vida llena de episodios que llaman la atención.

Además de ser una de las vedettes más famosas de México, su personalidad directa y su disposición para hablar de temas personales la han mantenido vigente.

Lyn May se compara con Memo Ochoa, el portero de México

Lyn May se compara con Memo Ochoa. Especial

Desde que se inauguró el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, el pasado 11 de junio, Lyn May ha mostrado su apoyo a la Selección Mexicana. Ese mismo día, la famosa vedette publicó su estampa estilo Panini creada con IA, en donde aparece su rostro, acompañada del texto:

Lyn May, la vedette de vedettes, eterna, madre”.

Lyn May se compara con Memo Ochoa. Especial

Asimismo, la también actriz posteó un par de imágenes en donde se ve solamente con un bikini rojo y la playera de la Selección Mexicana, en crop top.

Ya lista para el partido. ¡Vamos México! Raúl Alonso Jiménez méteme todos los goles que quieras”, escribió.

Sin embargo, la publicación que más llamó la atención de Lyn May fue la que hizo previo al partido de México-Corea, en donde se comparó con Memo Ochoa, con un mensaje lleno de humor característico de los mexicanos.

Soy como Memo Ochoa, porque las paro todas. ¡Hoy gana la Selección Mexicana!”, se lee.

Usuarios reaccionan a la publicación de la vedette

La atrevida comparación de Lyn May con Memo Ochoa hizo estallar las redes sociales. Usuarios le dejaron comentarios como:

Ella es la madre patria.

Una vedette muy mexicana y futbolera.

Tremendo facto.

Eres profeta Lyn.

Mi amor imposible.

Lyn, eres mi patrona.

Tiene con qué.

¿Metió gol?

La portera de México.

Trayectoria y polémica

Lyn May se compara con Memo Ochoa. Especial

Lyn May es una famosa vedette, actriz y bailarina mexicana, muy popular en las décadas de 1970 y 1980.

Nacida en Acapulco, Guerrero, se hizo conocida por el llamado “cine de ficheras”, un género de comedia erótica mexicana muy popular en esa época. Participó en películas como Las ficheras, Noches de cabaret y Tívoli.

Además de su carrera artística, Lyn May ha sido muy comentada por las cirugías estéticas y una mala praxis que afectó seriamente su rostro. Ella misma ha contado que le inyectaron sustancias indebidas en la cara, lo que le causó deformaciones permanentes.

A diferencia de otras figuras de su generación que se alejaron del espectáculo, Lyn May ha seguido apareciendo en televisión, eventos y redes sociales. Su manera de vestir, sus fotografías y sus comentarios suelen generar titulares.