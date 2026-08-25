¿Tim Burton dirigió El extraño mundo de Jack? La confusión que existe desde hace más de 30 años

El extraño mundo de Jack está ligado al nombre de Tim Burton desde su estreno en 1993. Sin embargo, aunque creó la historia y sus personajes, otra persona fue quien dirigió la película.

¿Quién dirigió El extraño mundo de Jack?

El verdadero director fue Henry Selick, cineasta especializado en animación stop motion que años después también estaría detrás de Coraline y la puerta secreta y Wendell & Wild. Los propios créditos oficiales de Disney lo reconocen como director.

Entonces, ¿por qué tantas personas creen que fue Burton? Buena parte de la confusión viene desde el título con el que se estrenó la cinta en Estados Unidos, Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas.

El nombre del cineasta apareció desde la promoción de la película y terminó relacionándose directamente con ella. Selick ha reconocido que esta decisión no le pareció del todo justa, especialmente porque él estuvo al frente del equipo que realizó la cinta.

En una entrevista con The A.V. Club, explicó que el nombre de Burton se agregó al título apenas tres semanas antes del estreno. Para entonces, el director de Batman ya tenía suficiente fama para convertirse en un atractivo para el público.

Henry Selick dirigió El extraño mundo de Jack en 1993. Prime Video

¿Qué hizo Tim Burton en El extraño mundo de Jack?

Aunque Tim Burton no fue el director, tampoco se limitó a prestar su nombre para promocionar la película. La historia de Jack Skellington nació de una idea suya varios años antes de que comenzara la producción.

En 1982, cuando todavía trabajaba como animador para Disney, Burton escribió un poema que se convirtió en la base de El extraño mundo de Jack. También realizó arte conceptual y comenzó a trabajar en los personajes.

Junto con Rick Heinrichs, desarrolló las primeras versiones de Jack, Zero y Santa Claus. Sin embargo, Disney no estaba convencido de producir el proyecto en aquellos años.

De acuerdo con Selick, el estudio consideraba que la propuesta era demasiado oscura y aterradora para el público infantil. La idea quedó guardada mientras Burton comenzó a desarrollar su carrera como director.

Todo cambió después de películas como Beetlejuice, Batman y El joven manos de tijera. Con Burton convertido en uno de los directores más reconocidos del momento, Disney volvió a interesarse en la historia de Jack Skellington.

Tim Burton creó la historia original de El extraño mundo de Jack. IG timburton

¿Por qué Tim Burton no dirigió la película?

Cuando Disney decidió llevar el proyecto al cine, Burton tenía otros compromisos. En ese periodo estaba trabajando en Batman regresa y, posteriormente, en Ed Wood.

También estaba el reto de realizar una película completa en stop motion, una técnica que requiere mover físicamente los personajes y fotografiarlos cuadro por cuadro para crear la animación. Burton no quería encargarse directamente de ese proceso.

La dirección pasó entonces a Henry Selick, quien conocía a Burton desde su etapa en Disney y ya había visto algunos de los primeros diseños del proyecto.

Selick se encargó de convertir aquellas ideas en una película. Su trabajo incluyó dirigir al equipo de animadores, decidir cómo se desarrollarían las escenas y supervisar la forma en que los personajes y escenarios serían llevados a la pantalla.

Burton tampoco estuvo presente durante gran parte de la producción. Selick contó que trabajaba en Los Ángeles mientras El extraño mundo de Jack se realizaba en San Francisco. Según el director, Burton visitó el proyecto unas cinco veces durante los dos años de trabajo.

Tim Burton no dirigió El extraño mundo de Jack. IG timburton / IG bobgray_derry

Henry Selick ha pedido más crédito por su trabajo

Con el paso de los años, Selick ha hablado sobre la confusión alrededor de la película y ha reconocido que le gustaría que su participación fuera más conocida.

En 2022 aseguró que siempre consideró buena la historia creada por Burton y reconoció su trabajo en el diseño de los personajes principales. Sin embargo, hizo una distinción sobre quién se encargó de realizar la película.

“Fuimos yo y mi equipo los que les dimos vida”, explicó Selick.

El director incluso ha contado que la confusión le ha permitido ganar varias apuestas en bares con personas convencidas de que Burton aparece acreditado como director.

Su trabajo en El extraño mundo de Jack también fue el inicio de una carrera ligada al stop motion. En 1996 dirigió Jim y el durazno gigante y en 2009 estrenó Coraline y la puerta secreta, que recibió una nominación al Oscar como Mejor Película Animada.

Más tarde regresó al formato con Wendell & Wild, estrenada en 2022.