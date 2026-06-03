Camila Cabello termina con Henry Chalhoub tras más de un año de relación

Camila Cabello y el empresario Henry Junior Chalhoub habrían puesto fin a su relación después de más de un año juntos, de acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales.

La ruptura habría ocurrido de manera reciente y, según The Sun, ambos llegaron a la decisión después de una conversación sobre el rumbo de su relación. Aunque durante varios meses fueron vistos en viajes, eventos de moda y festivales, la pareja se habría distanciado con el paso del tiempo.

Camila Cabello y Henry Junior Chalhoub habrían terminado su relación

De acuerdo con la información publicada originalmente por The Sun, Camila Cabello y Henry Junior Chalhoub decidieron separarse tras poco más de 18 meses de relación. Una fuente cercana aseguró al medio que la cantante y el empresario hablaron de forma directa y concluyeron que lo mejor era terminar.

“Camila y Henry tuvieron una conversación sincera y llegaron a la conclusión de que debían terminar su relación”, dijo la fuente citada por el medio. “Se divirtieron mucho juntos mientras duró, pero no estaba destinado a ser”.

La misma persona agregó que la separación es reciente y que ambos comenzarían el verano solteros. Hasta el momento, Camila Cabello no ha hecho una declaración pública sobre el tema en sus redes sociales ni ha confirmado directamente la ruptura.

Camila Cabello en una escapada romántica en España con su ahora ex pareja Backgrid UK/The Grosby Group

La última aparición pública de la pareja habría sido en abril, durante Coachella, festival al que Camila asistió junto a Henry Junior Chalhoub. En ese momento, ambos fueron captados caminando juntos en el evento musical, lo que reforzó la idea de que la relación seguía en pie.

¿Quién es Henry Junior Chalhoub?

Henry Junior Chalhoub pertenece a una familia vinculada al negocio de la moda de lujo. Es heredero del Chalhoub Group, una empresa de distribución de marcas de lujo con presencia en Medio Oriente y asociada con firmas internacionales de moda, belleza y estilo de vida.

La fortuna de su familia ha sido estimada en miles de millones de dólares, lo que convirtió a Henry en una figura de interés para la prensa de espectáculos desde que comenzó a ser relacionado con Camila Cabello. Aunque no pertenece al mundo de la música ni del cine, su cercanía con eventos de moda y círculos de lujo lo mantuvo bajo la atención mediática durante su romance con la cantante.

El empresario apoya a su hermana en su carrera de modas/Foto: Getty

Cómo comenzó el romance entre Camila Cabello y Henry Junior Chalhoub

Camila Cabello y Henry Junior Chalhoub fueron vinculados sentimentalmente desde finales de 2024. Según reportes internacionales, ambos coincidieron en una fiesta posterior a un desfile de Elie Saab en Arabia Saudita, donde comenzó a circular la versión de que existía una relación entre ellos.

Después de ese primer encuentro, la pareja fue vista en distintos destinos y eventos. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió en San Bartolomé, en el Caribe, donde fueron captados durante unas vacaciones. Más tarde, también fueron fotografiados en Ibiza, otro de los destinos asociados a su relación.

Durante los meses en que estuvieron juntos, Camila y Henry mantuvieron un perfil relativamente discreto. Aunque fueron vistos en público y fotografiados en viajes, la cantante no convirtió su relación en un tema central de sus apariciones mediáticas.

bgpa