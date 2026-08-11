¿Por qué retiraron ‘Ice Cream Man’ de Eli Roth del Festival Macabro 2026?

Ice Cream Man, la película de Eli Roth, quedó fuera del Festival Macabro 2026. Los organizadores anunciaron que decidieron retirar la cinta de su programación después de recibir inquietudes relacionadas con su presencia dentro de esta edición.

El Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México informó la decisión a través de sus redes sociales. Sin embargo, no detalló cuáles fueron los señalamientos que recibió ni mencionó algún aspecto específico de la película como responsable de su salida.

Macabro retiró Ice Cream Man de su programación de 2026. Captura de Pantalla

¿Por qué Macabro retiró Ice Cream Man de su programación?

De acuerdo con el comunicado del festival, la decisión llegó después de escuchar las preocupaciones que algunas personas hicieron llegar sobre la presencia de Ice Cream Man en la programación.

Macabro explicó que las películas seleccionadas no solo forman parte de una cartelera, sino también de la relación que el festival mantiene con su público.

“Hemos decidido retirar la película de la programación de esta edición”, informó.

Los organizadores señalaron que tomaron la decisión de acuerdo con los principios que han mantenido durante sus 25 años de historia y mencionaron entre ellos el diálogo, la diversidad, el respeto y la reflexión crítica.

También agradecieron a quienes se acercaron al festival para compartir sus inquietudes.

Por ahora, Macabro no ha explicado públicamente qué originó esos comentarios. Tampoco informó si existió un señalamiento concreto contra la película, su contenido o alguna persona relacionada con la producción.

¿De qué trata Ice Cream Man, la película de Eli Roth?

Ice Cream Man presenta una historia de terror ambientada en un pequeño pueblo llamado Bayleen Bay.

Durante el verano aparece en la comunidad un misterioso vendedor de helados que comienza a ofrecer sus productos a los niños. Lo que inicialmente parece una situación común cambia cuando quienes comen los helados comienzan a comportarse de forma violenta.

Los niños terminan convirtiéndose en homicidas y la tranquilidad del pueblo desaparece mientras los habitantes intentan descubrir qué está ocurriendo.

La película está dirigida por Eli Roth, uno de los nombres conocidos del cine de terror de las últimas décadas.

Su filmografía incluye títulos como Cabin Fever, Hostel, Hostel: Part II y The Green Inferno. También dirigió Thanksgiving, slasher que desarrolló a partir del falso tráiler que había realizado años antes para Grindhouse.

Roth también ha trabajado como actor. Entre sus personajes más conocidos está Donny Donowitz, “El Oso Judío”, en Bastardos sin gloria, película dirigida por Quentin Tarantino.

Ice Cream Man, película de Eli Roth, ya no se proyectará en Macabro. IMDb

Macabro celebra 25 años de cine de terror en México

Macabro cumple 25 años en 2026 como uno de los festivales mexicanos dedicados al cine de horror, fantástico y propuestas relacionadas con el género.

Desde sus primeras ediciones, su programación ha incluido películas mexicanas e internacionales, además de producciones independientes, cortometrajes y títulos que no suelen tener una distribución amplia en salas comerciales.

El festival también ha utilizado diferentes espacios culturales de la Ciudad de México para realizar sus funciones y actividades.

Precisamente en su comunicado sobre Ice Cream Man, los organizadores recordaron que durante estos años han buscado crear una comunidad alrededor del género y mantener un espacio abierto a la conversación con su público.

La edición continuará con el resto de las producciones que forman parte de su programación.

El Festival Macabro 2026 celebra 25 años dedicado al cine de horror. Captura de Pantalla

¿Cuándo y dónde será el Festival Macabro 2026?

Entre las sedes del Festival Macabro 2026 se encuentra la Biblioteca de México, donde habrá funciones durante agosto.

Las actividades en este recinto están programadas para los días 14, 15, 20, 21 y 22 de agosto, con entrada libre.