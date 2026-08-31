Familia de Ozzy Osbourne conservó el cuerpo del cantante unos días en casa tras su muerte

La muerte de Ozzy Osbourne marcó profundamente a su familia, que optó por vivir los primeros días del duelo de una manera íntima y lejos de cualquier protocolo. Kelly Osbourne reveló que, después del fallecimiento del músico en julio de 2025, el cuerpo de su padre permaneció en la residencia familiar durante varios días.

La revelación fue hecha por Kelly, de 41 años, durante una entrevista con la revista Hello! publicada este 31 de agosto. La también ex presentadora explicó que la familia decidió no trasladar inmediatamente al músico a una morgue, pues querían tener la oportunidad de despedirse de él en un espacio familiar.

Foto: X Ozzy Osbourne

¿Qué hizo la familia de Ozzy Osbourne después de su muerte?

Kelly explicó que el músico fue llevado directamente a casa después de su fallecimiento y que sus familiares pudieron permanecer junto a él durante algunos días.

No llevamos a mi padre a ningún tipo de morgue”, dijo Kelly.

Para la hija del legendario integrante de Black Sabbath, aquel momento fue importante para procesar la pérdida y despedirse del patriarca de la familia de acuerdo con sus propios deseos.

Ozzy Osbourne murió a los 76 años. El certificado de defunción estableció como causas relacionadas con su fallecimiento un paro cardíaco, un infarto agudo de miocardio, enfermedad de las arterias coronarias y Parkinson.

Foto: x Ozzy Osbourne

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Ozzy ante la muerte del músico?

La familia también encontró consuelo en las muestras de cariño que comenzaron a llegar después de la noticia. Kelly contó que recibieron notas, flores y regalos enviados por admiradores de su padre.

Para ella, esas muestras de afecto fueron fundamentales durante uno de los momentos más difíciles de su vida. La hija del músico consideró que los seguidores demostraron con sus mensajes cuánto significaba Ozzy para ellos y para la historia de la música.

El respaldo de los fanáticos también hizo que Kelly se sintiera todavía más orgullosa de las raíces de su padre en Birmingham, ciudad inglesa donde nació y creció el artista.

Kelly reconoció que la pérdida de Ozzy tuvo un fuerte impacto en su bienestar y que no logró atravesar el duelo de una manera sencilla.

La hija del músico admitió que durante ese periodo no se encontraba bien y que necesitó recibir ayuda para poder avanzar. Con el paso del tiempo, aseguró que ha comenzado a sentirse mejor y que cuenta con el apoyo necesario para continuar con su recuperación.

También reconoció que la muerte de su padre cambió su vida para siempre. Para Kelly, regresar a la persona que era antes de la pérdida ya no es posible, pues considera que una parte de ella también se fue con él.

Foto: Instagram kellyosbourne

¿Qué ha aprendido Kelly durante su proceso de duelo?

La también madre de Sidney, de tres años, explicó que superar una pérdida de esta magnitud requiere tiempo y un trabajo constante. De acuerdo con sus declaraciones, la terapia ha sido parte importante de ese proceso.

Kelly dejó claro que no espera recuperarse de un día para otro y que afrontar el duelo es un camino que tendrá que continuar trabajando durante mucho tiempo.

Además, habló sobre cómo la pérdida puede transformar las relaciones personales. Según su experiencia, algunas personas se alejan porque no saben cómo acompañar a alguien que atraviesa un duelo, mientras que quienes permanecen terminan demostrando cuáles son los vínculos verdaderamente importantes.

A pesar del dolor, Kelly aseguró que está decidida a conservar la memoria de Ozzy y recordar al hombre que existía detrás del ícono del heavy metal.

Foto: Instagram Kelly Osbourne

Para ella, su padre siempre será aquel joven de Aston, el barrio de Birmingham donde creció antes de convertirse en una de las figuras más importantes del rock. Kelly también destacó que Ozzy nunca llegó a dimensionar por completo el impacto que tendría su legado.

El músico fue padre de Elliot Kingsley, Jessica Osbourne y Louis Osbourne, fruto de su matrimonio con Thelma Riley, y de Aimee, Kelly y Jack Osbourne, junto a Sharon Osbourne, su viuda.

Con su muerte, el mundo perdió a una de las figuras fundamentales del heavy metal, pero para su familia quedó, sobre todo, el recuerdo de un padre cuya presencia seguirá formando parte de sus vidas.