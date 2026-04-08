Por qué la película de Michael Jackson tuvo que regrabar su final y cambiar el guion

La película Michael, el esperado biopic de Michael Jackson, llega a su estreno con una historia distinta a la planteada originalmente. A semanas de su lanzamiento, el proyecto ajustó partes clave de su narrativa, eliminó escenas sensibles y reconfiguró su cierre, marcando un cambio importante en la forma en que se contará la vida del artista en pantalla.

Y es que Michael buscaba retratar no solo el ascenso del cantante, sino también algunos de los episodios más complejos de su vida. Sin embargo, esas intenciones iniciales se modificaron durante el proceso de producción, dando como resultado una versión final con un enfoque más específico en su carrera.

Michael Universal Pictures

¿Qué escenas eliminaron de la biopic de Michael Jackson?

Uno de los cambios más relevantes dentro de la película de Michael Jackson fue la eliminación de secuencias que abordaban directamente las acusaciones surgidas en la década de los noventa.

El guion original incluía momentos que situaban al cantante en medio de ese contexto, con escenas que hacían referencia a investigaciones y situaciones legales. Sin embargo, estos elementos fueron retirados durante la edición final.

La decisión no respondió únicamente a criterios creativos. La producción tuvo que considerar una cláusula legal existente, derivada de acuerdos previos, que impedía representar o mencionar ciertos episodios en proyectos cinematográficos.

Este ajuste obligó a replantear parte del desarrollo narrativo, especialmente en su tramo final, donde originalmente se buscaba un cierre distinto.

Un nuevo final centrado en el éxito en Michael

Con los cambios implementados, la versión final de Michael opta por cerrar la historia en uno de los momentos más altos de la carrera del artista.

La escena final se sitúa durante la gira Bad, mostrando a Michael Jackson en preparación para subir al escenario. Este enfoque desplaza el énfasis hacia su impacto como figura global y deja fuera otros episodios que habían sido considerados en versiones previas del guion.

Además del cierre, la película mantiene elementos personales relevantes, como la relación con su padre, Joe Jackson, quien aparece retratado como una figura determinante en su desarrollo profesional.

También se incluye el accidente ocurrido en 1984 durante la filmación de un comercial, un momento que tuvo consecuencias importantes en la vida del cantante.

¿Cuándo empieza la preventa de la película Michael en México? IG jaafarjackson

Rodajes adicionales y cambios en producción de Michael

Los ajustes en la historia no fueron solo narrativos. La producción de Michael también implicó nuevas jornadas de rodaje para adaptar el enfoque actualizado.

El equipo regresó al set durante 22 días adicionales, en los que se filmaron escenas que permitieran integrar los cambios al nuevo corte de la película. Estas grabaciones se realizaron en Los Ángeles, tras una primera etapa desarrollada principalmente en Santa Bárbara.

El cambio de locación tuvo impacto directo en el presupuesto. Al no calificar para ciertos incentivos fiscales, el costo de la producción aumentó entre 10 y 15 millones de dólares, superando el presupuesto inicial de 155 millones.

Estos gastos fueron absorbidos en parte por el patrimonio de Michael Jackson, que participa activamente como productor del proyecto.

¿Cuál es el elenco de Michael?

Uno de los aspectos más comentados de la película Michael es su elección de protagonista. El papel principal recae en Jaafar Jackson, sobrino del artista, quien asume el reto de interpretar a una de las figuras más influyentes de la música.

Por su parte, Colman Domingo da vida a Joe Jackson, reforzando la presencia del entorno familiar dentro de la narrativa.

La participación de la familia también se extiende detrás de cámaras. Prince Jackson, hijo del cantante, se desempeñó como productor ejecutivo y estuvo presente durante el rodaje, mientras que otros integrantes no formaron parte directa del proyecto.

Además, figuras vinculadas al manejo del legado del artista participaron como asesores, aportando contexto y supervisión en distintas etapas de la producción.