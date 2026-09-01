A.B. Quintanilla confirma demanda contra su hermana Suzette: esto es lo que se sabe

A.B. Quintanilla III confirmó que existe un proceso legal relacionado con su hermana, Suzette Arriaga, y con hechos y circunstancias vinculados con su padre, Abraham Quintanilla.

El músico decidió romper el silencio ante las versiones que comenzaron a circular sobre el conflicto y explicó que la demanda no surgió de un problema reciente, sino de situaciones que, según su versión, se acumularon durante años.

Además, A.B. Quintanilla señaló que durante mucho tiempo eligió guardar silencio por respeto y lealtad hacia su familia, pero finalmente tomó la decisión de recurrir a la vía legal.

A.B. Quintanilla confirma demanda contra su hermana Suzette IG: @abquintanilla3

¿Por qué A.B. Quintanilla demandó a Suzette? Esto es lo que se sabe

Hasta el momento, A.B. Quintanilla no ha revelado todos los detalles de la demanda ni ha explicado públicamente cuáles son las acciones específicas que reclama a su hermana.

El músico dio a conocer, a través de un comunicado que compartió en su cuenta oficial de Instagram, que el proceso legal comenzó hace algunos meses, aunque insistió en que el origen del conflicto se remonta a varios años atrás.

Sí, existe una demanda relacionada con Suzette Arriaga, así como con hechos y circunstancias relacionados con mi padre Abraham Quintanilla. La demanda es parte de un proceso que comenzó hace algunos meses, pero lo que me llevó hasta este punto no nació hace unos meses. Viene de años.

El músico también dejó claro que no considera apropiado ofrecer más detalles mientras el procedimiento continúa.

“Hay mucho que todavía no se conoce”: A.B. Quintanilla promete revelar su versión

La frase que más llamó la atención del mensaje de A.B. Quintanilla fue precisamente su advertencia sobre la información que todavía permanece fuera del conocimiento público.

El hermano de Selena aseguró que existen hechos, pruebas y circunstancias que todavía no han sido revelados y anticipó que llegará el momento en que contará su versión completa.

Hay años de historia. Hay hechos. Hay pruebas. Hay circunstancias. Y hay mucho que todavía no se conoce...

A.B. explicó que hablará cuando considere que sea adecuado y que entonces podrá explicar por qué decidió llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias por la vía legal.

Por ahora, el músico no ha especificado cuáles son esas pruebas, ni ha detallado públicamente qué hechos concretos forman parte de la demanda. No obstante, reveló que sigue procesando muchas cosas que no pensó tener que enfrentar, especialmente al tratarse de personas que forman parte de su propia familia.

Finalmente, el músico y compositor señaló que, mientras la situación sigue su curso, continuará con su trabajo, como lo ha hecho durante casi 40 años. También indicó que nunca esperó que el “cheque de esfuerzos de otras personas” llegara a su puerta.

A.B. Quintanilla confirma demanda contra su hermana Suzette IG: @abquintanilla3

A.B. y Suzette: así es la relación de los hermanos de Selena Quintanilla

A.B. Quintanilla y Suzette Quintanilla fueron piezas fundamentales en la carrera de Selena. Los tres hermanos formaron parte de Selena y Los Dinos, agrupación que se convirtió en el punto de partida de la trayectoria de la cantante.

A.B. se desempeñó como músico, compositor y productor, mientras que Suzette tocó la batería en el grupo. La relación profesional entre los hermanos continuó después de la muerte de Selena, especialmente alrededor de proyectos relacionados con su legado.

A.B. Quintanilla confirma demanda contra su hermana Suzette Redes sociales

Además, el legado de Selena continúa generando disputas legales. En febrero y marzo de 2026, Suzette y Q-Productions emprendieron acciones legales contra Shein por el uso de la imagen de Selena en productos comercializados por la plataforma. Esto no significa que la actual demanda de A.B. tenga exactamente el mismo origen.

Por ahora, lo confirmado es que A.B. Quintanilla reconoce la existencia de un proceso legal relacionado con Suzette y con circunstancias vinculadas con su padre. El resto de los detalles tendrán que esperar a que el propio músico los revele o a que los documentos judiciales permitan conocer el contenido de la disputa.