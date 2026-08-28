¿Por qué el juramento de Ingrid Alexandra no se parecerá EN NADA al de la princesa Leonor?

La muerte del rey Harald V ha marcado el inicio de una nueva etapa para la monarquía noruega. Con su fallecimiento, su hijo Haakon asumió automáticamente el trono como nuevo rey de Noruega, mientras que su hija mayor, la princesa Ingrid Alexandra, pasó a ocupar el primer lugar en la línea de sucesión.

Este cambio también traerá consigo un momento histórico para la joven heredera: deberá prestar un juramento ante el Parlamento, aunque su ceremonia será muy distinta a la que protagonizó la princesa Leonor de España.

Ingrid Alexandra ya es la heredera de Noruega

Con la llegada de Haakon al trono, Ingrid Alexandra se convirtió en la futura reina de Noruega. La princesa, nacida en enero de 2004, es la primogénita del nuevo monarca y de la princesa heredera Mette-Marit.

El cambio en la línea sucesoria convirtió a Ingrid Alexandra en la futura reina de Noruega y modificó sus obligaciones constitucionales. Cortesía kongehuset.no

Su posición sucesoria es consecuencia de la reforma de las normas noruegas. En 1990 se estableció que el hijo mayor del monarca, sin importar si es hombre o mujer, tendría prioridad en la sucesión.

Sin embargo, la modificación no se aplicó de forma retroactiva, por lo que Haakon mantuvo su lugar como heredero pese a que tenía una hermana mayor, la princesa Märtha Louise.

Ingrid Alexandra, en cambio, nació bajo las nuevas reglas y por ello heredará la Corona antes que su hermano menor, el príncipe Sverre Magnus.

¿Por qué el juramento de Ingrid Alexandra será diferente al de Leonor?

La diferencia se encuentra principalmente en las respectivas Constituciones. La Constitución noruega establece que quien se encuentre en el primer puesto de la sucesión y sea mayor de edad debe realizar un juramento por escrito ante el Storting.

A diferencia de la princesa Leonor, Ingrid Alexandra deberá realizar su juramento por escrito ante el Parlamento noruego. Cortesía kongehuset.no

Por tanto, Ingrid Alexandra no tendrá que colocarse frente a los parlamentarios para pronunciar una extensa fórmula constitucional ni está previsto que protagonice un discurso público como parte de este procedimiento.

La situación resulta especialmente significativa porque la princesa tiene 22 años y se convierte en la primera heredera adulta de la historia reciente de Noruega que llega al primer puesto sucesorio en estas circunstancias.

Su padre y su abuelo, Harald V, alcanzaron la mayoría de edad siendo ya herederos, pero el contexto sucesorio era diferente. Ahora Ingrid deberá cumplir formalmente con este requisito constitucional.

El juramento de Ingrid Alexandra no contempla una fórmula oral ni un discurso público como ocurrió con la princesa Leonor. Cortesía kongehuset.no

Así fue el juramento de la princesa Leonor

El caso español fue mucho más solemne y televisado. El 31 de octubre de 2023, justo el día en que cumplió 18 años, Leonor juró la Constitución ante las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados.

Mientras Leonor juró la Constitución públicamente en el Congreso, Ingrid Alexandra tendrá un procedimiento mucho más discreto. IG

Vestida para la ocasión y rodeada por las principales autoridades españolas, la entonces princesa de Asturias pronunció la fórmula establecida por la Constitución, comprometiéndose a desempeñar fielmente sus funciones, respetar las leyes y guardar la Carta Magna.

El acto se convirtió en uno de los momentos institucionales más importantes de su trayectoria como heredera y estuvo acompañado posteriormente por un discurso en el que reafirmó su compromiso con España.

Ingrid Alexandra, por el contrario, tendrá un procedimiento mucho más sobrio y menos ceremonial. Su compromiso quedará plasmado mediante un documento escrito ante el Parlamento noruego.

Haakon también tendrá que jurar la Constitución

Mientras Ingrid Alexandra comienza su nueva etapa como heredera, su padre afrontará su propio compromiso constitucional como rey.

Con Haakon VIII como nuevo rey, su hija Ingrid Alexandra se convirtió automáticamente en la primera en la línea de sucesión. Reuters

La legislación noruega contempla que el monarca preste juramento ante el Storting y se comprometa a gobernar de acuerdo con la Constitución y las leyes.

A diferencia de España, Noruega no celebra una coronación tradicional. El nuevo rey asume la Corona automáticamente tras la muerte de su predecesor y posteriormente puede celebrarse una ceremonia de consagración.