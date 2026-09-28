¿Por qué José José se llamaba así? El homenaje detrás de su famoso nombre artístico

José José es uno de los nombres más reconocidos de la música mexicana, pero detrás de su famoso nombre artístico existe una historia familiar que se remonta a los primeros años de su carrera.

Antes de convertirse en “El Príncipe de la Canción”, el intérprete tuvo otra identidad artística y atravesó una etapa decisiva que lo llevó a adoptar el nombre con el que alcanzaría la fama.

Su nombre real era José Rómulo Sosa Ortiz y, al inicio de su trayectoria, se presentó como Pepe Sosa. Pero ¿por qué decidió repetir el nombre José? ¿A quién quería rendir homenaje y qué relación tuvo este cambio con el inicio de su consolidación como cantante?

Antes de convertirse en “El Príncipe de la Canción”, el intérprete tuvo otra identidad artística IG: @josejoseoficial

¿Cuándo José Rómulo Sosa Ortiz decidió llamarse José José?

Antes de convertirse en José José, el cantante se presentó como Pepe Sosa. En 1965, Discos Orfeón le grabó un disco de 45 revoluciones con los temas “El mundo” y “Mi vida”, material que presentó en televisión bajo ese nombre.

Su carrera tomó otro rumbo cuando el productor Rubén Fuentes escuchó su voz durante una presentación en el centro nocturno Apache 14 y consiguió para él un contrato con RCA Víctor. La condición para el joven intérprete era dejar sus presentaciones en bares y centros nocturnos.

En 1969 apareció su primer álbum con RCA, identificado como Cuidado, y fue entonces cuando comenzó a utilizar el nombre artístico de José José. El lanzamiento de ese material está documentado en registros musicales que identifican a José José como intérprete y a RCA como la compañía responsable de la edición.

Durante esta etapa, el cantante dejó atrás el nombre de Pepe Sosa y adoptó la identidad que posteriormente se convertiría en una de las más reconocibles de la música en español.

Antes de convertirse en José José, el cantante se presentó como Pepe Sosa IG: @josejoseoficial

¿A quién le hacía honor el segundo “José” de su nombre artístico?

El primer José correspondía a su propio nombre, mientras que el segundo hacía referencia a su padre, José Sosa Esquivel, tenor de la Ópera Nacional de México, en cuyo honor el cantante adoptó el nombre artístico de José José.

José Sosa Esquivel formaba parte de un entorno familiar marcado por la música. La madre de José José, Margarita Ortiz, fue concertista de piano, mientras que su padre desarrolló una carrera como cantante de ópera.

José Sosa Esquivel murió en 1968, un año antes de que José José lanzara su primer LP con RCA Víctor. En este contexto, el cambio de Pepe Sosa a José José se convirtió en un homenaje a su padre.

Así, el nombre artístico no solo retomó el nombre de pila del cantante, sino que también conservó el vínculo con una de las figuras más importantes de su familia.

En 1969 fue cuando comenzó a utilizar el nombre artístico de José José IG: @josejoseoficial

Antes de ser José José, ¿cómo se llamaba artísticamente?

El nombre Pepe Sosa pertenece a la primera etapa profesional del cantante. En 1965 apareció con ese nombre en un material que incluyó “El mundo” y “Mi vida”. Posteriormente, participó en el trío PEG, agrupación dedicada al jazz y al bossa nova, donde tocaba el contrabajo.

Esta etapa también resultó importante porque permitió que su talento llegara a oídos de Rubén Fuentes. El productor lo escuchó en Apache 14 y consiguió que RCA Víctor le ofreciera un contrato discográfico con la condición de que el cantante dejara de presentarse en los bares nocturnos.

Su madre también tuvo un papel importante durante ese periodo. Margarita Ortiz abrió un restaurante para ayudar a solventar la economía familiar mientras el cantante avanzaba en su carrera discográfica.

El paso de Pepe Sosa a José José, por lo tanto, no fue un simple cambio de nombre. Coincidió con una etapa de transformación profesional en la que el cantante dejó atrás los centros nocturnos y comenzó a construir una carrera respaldada por una compañía discográfica de mayor alcance.

José José lanzara su primer LP con RCA Víctor. IG: @josejoseoficial

¿Cuándo comenzó a utilizar el nombre de José José?

El cambio ocurrió en 1969, año en que José José grabó su primer álbum con RCA Víctor.

El material apareció como Cuidado, aunque también se identifica como José José. El registro del lanzamiento señala a RCA como sello discográfico y sitúa la publicación en 1969.

Ese mismo año también llegó una canción que sería fundamental para su carrera: “La nave del olvido”, compuesta por el argentino Dino Ramos. José José insistió en interpretar el tema pese a que los directivos tenían otros planes para él. La canción terminó por abrirle las puertas de la popularidad.

Un año después, su interpretación de “El Triste” en el Festival de la Canción Latina de 1970 marcó otro momento decisivo. Aunque obtuvo el tercer lugar, su presentación recibió una amplia atención y contribuyó a proyectarlo fuera de México.

El apodo de “El Príncipe de la Canción” se relaciona con el tema “El Príncipe” IG: @josejoseoficial

¿El nombre José José influyó en la historia de El Príncipe de la Canción?

El nombre José José y el sobrenombre “El Príncipe de la Canción” surgieron en momentos diferentes de su trayectoria.

Primero llegó el cambio de identidad artística en 1969. Después, durante la década de 1970, comenzó a consolidarse el sobrenombre por el que millones de personas lo identificarían.

El apodo de “El Príncipe de la Canción” se relaciona con el tema “El Príncipe”, que José José lanzó durante los años 70.

“El Príncipe” fue lanzada en 1976 y resultó determinante para la consolidación de ese sobrenombre, aunque no alcanzó la popularidad de otros grandes éxitos del intérprete.

El nombre José José quedó ligado no solo a su propia identidad, sino también a la memoria de su padre y a una etapa fundamental en el inicio de su carrera. A partir de 1969, aquel nombre acompañó al cantante durante décadas y se convirtió en parte inseparable de su legado musical.