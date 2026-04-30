 Mitología, tolerancia y amor por las diferencias en "Mi hermano el minotauro"

En medio de un mundo en donde los niños disfrutan más de la tecnología y las producciones llenas de texturas, colores y personajes en 3D, que pareciera que se salen de las pantallas, Fionnuala Deane y Donal Mangan se dieron a la tarea de mostrarles a los pequeños la magia de Mi hermano el minotauro con una animación en 2D, al estilo old school.

“Me alegra que recuerde esas cosas que veíamos de niños porque creo que eso es lo que hacemos todos los artistas hoy en día. Nos conectamos con esa capacidad de asombro, muchas de nuestras primeras influencias juegan un papel importante en el estilo que desarrollamos y este proyecto fue un largo proceso de colaboración con muchas influencias diferentes.

“Lo principal era que queríamos contar una historia realmente rica, y creo que las imágenes tenían sentido que encajaran. Elegimos la animación 2D porque es lo que hacemos, es lo que hemos hecho antes, y Cartoon Saloon, en particular, tiene una larga trayectoria creando hermosos proyectos de animación 2D. Creo que desde el principio, al desarrollar la serie, supimos que la animación 2D era la mejor opción. Y después, a medida que evolucionó se volvió más rica y exuberante en diseño, ese estilo de animación simplemente tenía sentido”, compartió Mangan, creador y productor asociado de la serie.

Mi hermano el minotauro no sólo es una serie para niños creada por Cartoon Saloon, productora nominada cinco veces al Oscar, sino que también es una manera de, a través de la historia de un pequeño minotauro criado por humanos, mandar un mensaje de tolerancia, aceptación y amor.

“La historia comenzó con Donal, él comenzó el viaje. Tenía algunos bocetos en su cuaderno de arte de la universidad y había empezado a trabajar en esta idea desde que era estudiante, también había estado trabajando con nosotros y con Dog Ears en Puffin Rock. Y cuando estábamos llegando al final de la segunda temporada de ésta, le preguntamos si tenían algún trabajo que quisieran que revisáramos, y Donal nos presentó unos bocetos magníficos de Lorcan (minotauro) y Charlie (humano) muy jóvenes y con un aspecto muy diferente. Ése fue el punto de partida.

La dinámica entre los dos hermanos fue lo que nos cautivó, nos fascinó la idea de un niño humano y, en medio de todo, un niño minotauro. Durante varios años trabajamos con Donal para explorar a fondo esa historia y descubrir qué era lo que le fascinaba de esa relación, nos permitimos profundizar en el proceso de desarrollo donde nos divertimos”, dijo Deane, productora ejecutiva.

Mi hermano el minotauro Cortesía Apple TV

“Estábamos muy interesados en explorar la diferencia, la aceptación, ser parte de una comunidad y animar a los demás. Creo que la idea principal es que estos niños están creciendo, cometen errores, se integran, se desvinculan. Hacen cosas bien, a veces hacen cosas mal, y eso es muy real para todos los niños y también muy real para los adultos.

“Todos cometemos errores y todos tenemos caminos diferentes. Pero es esa idea de una historia lo que permite que eso suceda. Y mostrar cómo tu comunidad y la gente de tu familia que te rodea a veces son realmente importantes en ese camino”, agregó Mangan.

La historia sigue a Lorcan, un adolescente que es un minotauro —cuerpo humano, cabeza de toro— criado en el mundo humano. Junto con su leal hermano humano, Charlie, forma un grupo de amigos para descubrir el misterio de su pasado y su destino, enfrentándose a fuerzas oscuras. Y es en este punto donde Donal y Fionnuala tomaron todas aquellas referencias filosóficas y mitológicas que tuvieron a su alcance para darle una personalidad única a la serie.

Mi hermano el minotauro Cortesía Apple TV

“Básicamente exploramos diferentes influencias como la mitología griega, la irlandesa y la europea, y las combinamos para crear una historia completamente nueva. Nuestra ambición era grande y durante ese proceso, al cabo de uno o dos años, la historia subió de nivel y se convirtió en una versión ligeramente más antigua de la historia original.

“Ha sido un largo camino de colaboración. Cartoon Saloon aportó su gran calidad artística a todo el proyecto, y creo que ha contribuido a algo de lo que estamos muy orgullosos”, dijo la productora ejecutiva.

“Pensamos que era precioso mezclarlo con diferentes reinos, criaturas, culturas y mitologías. Estábamos seguros de que era una forma encantadora de contar esa historia sobre apoyarnos unos a otros y que el camino de todos no es lineal.

“Y algo que también me encanta es esta mezcla de personajes que están compartiendo. Se mezclan mitologías con situaciones de niños reales y, al mismo tiempo, se vuelve universal, esa parte de aceptación y tolerancia está tan representada por la diferencia entre los niños”, agregó Mangan.

Mi hermano el minotauro está disponible en Apple TV y cuenta con las voces de Ely Solan, Billy Jenkins, Luciana Akpobaro, Billie Boullet, con apariciones destacadas de Michael Sheen, Brian Cox y Paul Kaye.

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