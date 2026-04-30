BBVA Y HBO Max se unen para llevar contenido de calidad, sin ser efímero, a los niños

En un entorno donde el contenido infantil suele apostar por el estímulo inmediato, la llegada de Aprendemos juntos KIDS a HBO Max plantea otro camino, usar el entretenimiento como una herramienta de aprendizaje emocional.

La alianza entre BBVA México y Warner Bros. Discovery, anunciada en el marco del Día del Niño, busca ampliar el alcance de una serie que prioriza habilidades poco visibles, pero determinantes en la infancia.

Disponible desde el 28 de abril en México, Colombia, Argentina, Perú y Uruguay, el proyecto suma 30 nuevos episodios a un formato que no gira en torno a la acción, a entretener o estimular, sino a la comprensión. A través de personajes como Mario y Beta, acompañados por figuras como Apapachón, Energía, Kalmia e Iris, la narrativa propone resolver conflictos cotidianos desde la empatía, la resiliencia y el reconocimiento de las emociones.

“Aprendemos juntos KIDS, más allá de una serie de entretenimiento, es una apuesta firme por la educación de nuestros niños. Buscamos que la serie inspire a nuestros hijos a confiar en sí mismos y a cuidar el planeta, demostrando que una marca puede aportar valor real a la sociedad a través del mejor entretenimiento”, señaló Enrique Cornish Stanton, director de Mercadotecnia de BBVA México, en conferencia de prensa.

Especial

Esta es, además, la primera vez que una institución financiera logra colocar un contenido propio en una plataforma bajo estándares de producción competitivos, algo que apunta a generar impacto sostenido, no inmediato, en un contexto donde el consumo infantil suele medirse por volumen y no por profundidad.

“En HBO Max, el contenido infantil de calidad es una prioridad estratégica. Títulos como Aprendemos juntos KIDS reflejan nuestro compromiso por ofrecer a las familias propuestas que combinan entretenimiento con experiencias que estimulan la curiosidad y la imaginación”, explicó Nicolás Mc Cormack Ghirimoldi, vicepresidente de Ventas de Publicidad para México y Centroamérica.

El proyecto forma parte de una iniciativa más amplia que ya acumula más de ocho mil millones de visualizaciones a nivel global y 13 millones de seguidores en YouTube. En México, la propuesta ha superado el millón de suscriptores en YouTube y los dos mil 400 millones de reproducciones, mientras que su versión infantil rebasa los 550 millones de vistas y suma cerca de 300 mil seguidores en plataformas digitales.

En ese contexto, la serie se posiciona como una alternativa frente a contenidos de consumo rápido, apostando por un aprendizaje progresivo y emocional. No tratan de solo entretener con estímulos constantes, sino de ofrecer herramientas para entender problemas cotidianos.

Todo en un ecosistema saturado de estímulos como las redes sociales, su propuesta es más discreta, pero apunta a un impacto más duradero: formar desde la emoción para acompañar el desarrollo.

Alcance del proyecto

Aprendemos juntos (global):

Aprendemos juntos (global):

Más de ocho mil millones de visualizaciones

Más de 13 millones de seguidores

En México:

Más de un millón de suscriptores en YouTube

Más de dos mil 400 millones de visualizaciones

Aprendemos juntos KIDS:

Más de 550 millones de views

Cerca de 300 mil seguidores en redes

PJG