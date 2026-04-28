31 Minutos en el Zócalo gratis: cómo llegar y lo que debes saber del concierto

El fenómeno infantil —y no tan infantil— de 31 Minutos está listo para conquistar el corazón de la capital mexicana con un concierto masivo y completamente gratuito. Como parte de los festejos por el Día del Niño, el icónico elenco de títeres llegará nada menos que a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, prometiendo una noche llena de nostalgia, humor y música.

¿Cuándo es el concierto de 31 Minutos en el Zócalo?

La cita es el jueves 30 de abril de 2026 a las 7:00 de la noche, en uno de los espacios públicos más emblemáticos del país. La entrada será totalmente libre, por lo que no necesitas boletos para disfrutar del espectáculo.

El show incluirá canciones icónicas del programa. Cuartoscuro

Este tipo de eventos suele convocar a miles de personas, por lo que se espera una alta afluencia. Si quieres asegurar un buen lugar y vivir la experiencia lo más cerca posible del escenario, lo ideal es llegar con al menos dos o tres horas de anticipación.

¿Qué show presentarán?

Aunque no se ha confirmado oficialmente si será exactamente el mismo espectáculo de su gira, todo apunta a que el público podrá disfrutar de una versión de “Radio Guaripolo II”, formato en el que Guaripolo toma el control como conductor de un divertido programa nocturno.

Recomiendan llegar con varias horas de anticipación. Cuartoscuro

Durante el show, personajes entrañables como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Juanín protagonizan sketches llenos de humor, mientras interpretan las canciones más populares del programa. Temas como “Mi muñeca me habló”, “Mi equilibrio espiritual” o “Yo nunca vi televisión” suelen formar parte del repertorio, lo que garantiza un ambiente lleno de canto y baile.

¿Cómo llegar al Zócalo de la Ciudad de México?

Llegar al Zócalo de la Ciudad de México es sencillo, pero hay que tomar precauciones. Aunque la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Metro de la Ciudad de México normalmente deja a los visitantes justo en la explanada, es común que cierre durante eventos masivos por seguridad. Por ello, se recomienda utilizar estaciones cercanas como:

Pino Suárez (Línea 1 y 2)

Allende (Línea 2)

Isabel la Católica (Línea 1)

Bellas Artes (Línea 2 y 8)

San Juan de Letrán (Línea 8)

Desde cualquiera de estas opciones, el trayecto a pie es de aproximadamente 10 minutos.

Las estaciones cercanas del Metro facilitarán el acceso. Cuartoscuro

Recomendaciones para disfrutar el concierto

Para que la experiencia sea segura y cómoda, toma en cuenta algunos consejos básicos:

Llega temprano para evitar aglomeraciones y encontrar buen lugar. Lleva agua en envase de plástico para mantenerte hidratado. Considera llevar una chamarra ligera o impermeable, ya que el clima puede cambiar. Acuerda un punto de reunión con tus acompañantes en caso de separarse. Evita objetos prohibidos, como vidrio, mochilas grandes o artículos punzocortantes. Sigue siempre las indicaciones del personal de seguridad y Protección Civil.

Tras llenar recintos como el Teatro Metropólitan y el Auditorio Nacional, su llegada al Zócalo representa una oportunidad única para disfrutar del espectáculo sin costo y en un formato completamente distinto.

El concierto de 31 Minutos no solo es una celebración para niñas y niños, sino también para adultos que crecieron con este programa. Cuartoscuro

Todo está listo para que la Plaza de la Constitución se llene de risas, canciones y ese humor tan característico que ha hecho de este show un clásico. Así que ya lo sabes: prepara tu mejor ánimo, afina la voz y alístate para corear “¡Tangananica, tangananá!” en uno de los conciertos más esperados del año.