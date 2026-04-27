31 Minutos en el Zócalo CDMX, ¿en dónde ver EN VIVO y GRATIS el concierto este 30 de abril?

31 Minutos llegará al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) este jueves 30 de abril de 2026 como parte de las celebraciones por el Día del Niño y la Niña. El concierto será gratuito y está programado para comenzar a las 19:00 horas, convirtiéndose en uno de los eventos familiares más esperados del año en la capital.

La presentación forma parte de la gira 2026 del famoso programa chileno y promete un espectáculo masivo con música en vivo, humor y la participación de sus personajes más queridos, como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Guaripolo.

El formato habitual de sus shows mezcla canciones icónicas, sketches y momentos interactivos pensados tanto para niños como para adultos que crecieron viendo la serie.

Se espera una gran asistencia, ya que el Zócalo suele llenarse en eventos gratuitos de esta magnitud.

¿En dónde ver en vivo el concierto de 31 Minutos en el Zócalo CDMX?

31 Minutos en el Zócalo CDMX. Cuartoscuro / Adolfo Vladimir

Para los que no puedan ir al Zócalo capitalino para ver a 31 Minutos el 30 de abril, Canal 14 informó que estará transmitiendo en vivo y totalmente gratis el concierto.

La transmisión comenzará a la hora que está programado el show, es decir, a las 19:00 horas, y terminará hasta que finalice la música.

Fue a través de su cuenta de X, antes Twitter, donde la televisora confirmó que realizará una cobertura especial para transmitir el concierto, así que lo único que deben hacer las personas para disfrutar desde la comodidad de su casa, es sintonizar el canal 14.1 de televisión abierta, aunque también estará disponible en vivo por internet en su sitio web oficial.

Además de dicho canal, otros se sumarán a la transmisión en vivo, tales como:

Capital 21

Canal Once

TV Migrante

Capital 21 informó que el evento también estará disponible en sus redes sociales, por lo que tienes la opción de sintonizar cualquiera de estas señales para disfrutarlo.

Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Guaripolo en CDMX

31 Minutos en el Zócalo CDMX. Cuartoscuro / Arturo Pérez Alfonso

La presentación de 31 Minutos en el Zócalo forma parte de la gira 2026 del famoso programa chileno y promete un espectáculo masivo con música en vivo, humor y la participación de sus personajes más queridos, como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Guaripolo.

Cabe destacar que los shows en vivo de 31 Minutos no son un concierto tradicional. Normalmente presentan un espectáculo teatral que mezcla música en vivo, comedia, títeres, actuación y narrativa escénica, como si el público estuviera dentro de un episodio gigante del programa.

La banda toca en directo mientras aparecen los personajes interactuando entre canciones, con diálogos, bromas improvisadas y momentos de caos típicos de la serie.

En sus giras suelen usar una producción más grande que la de un teatro común: pantallas, escenografía colorida, cambios de luces, entradas sorpresivas y segmentos donde los personajes “conducen” el show como si fuera un noticiero. No solo cantan, también cuentan una historia o conectan canciones con sketches.

Para el Zócalo CDMX se espera una versión adaptada a formato masivo, pensada para miles de personas en espacio abierto. Eso significa números musicales muy reconocibles, visuales grandes y momentos fáciles de seguir desde lejos.

Entre los temas que podrían sonar están himnos como:

Mi muñeca me habló

Bailan sin César

Tangananica Tangananá

Yo opino

Never Give Up

Ratoncitos

Diente Blanco, No Te Vayas

También es posible que incluyan segmentos donde cada personaje tenga su momento especial, especialmente Bodoque y Guaripolo, dos de los más ovacionados por el público mexicano.

Algo importante es que 31 Minutos sabe conectar muy bien con México. Sus presentaciones anteriores en el país han tenido gran respuesta, así que para el Zócalo seguramente prepararán guiños locales, bromas sobre la CDMX, interacción con la multitud y quizá referencias al Día del Niño.

*mvg*