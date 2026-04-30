Elmo invita a los peques a bailar, a moverse y a comer saludable

Desde su creación en 1969, Plaza Sésamo se ha preocupado por la educación de las infancias y sus familias, por ende no es de extrañar que en pleno 2026 siga haciendo lo propio y continúe ampliando su labor en otras área como la de la salud, los buenos hábitos alimenticios y físicos para contribuir en la disminución de algunos padecimientos que afectan hoy en día a nivel mundial como la diabetes e hipertensión.

Así, que desde ayer, está disponible en YouTube y YouTube Kids El mundo de Elmo: ¡Fiesta de baile!, programa especial que invita a los niños, a sus padres o tutores a explorar hábitos saludables mediante el movimiento, la música y el juego.

Desde Plaza Sésamo siempre ha habido un interés de proveer el desarrollo holístico de niñas y niños: salud en el cuerpo, en la mente y en las emociones. Entonces, promover hábitos saludables es parte del trabajo que hemos hecho y desde el enfoque de Plaza Sésamo lo pensamos en cómo, con lo que las familias tienen hoy al alcance, pueden empezar a incorporar estos hábitos. Sabemos los datos de enfermedades no transmisibles (diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc.), son altísimos, pero sí sabemos que podemos aportar para que los niños y las familias empiecen adquirir estos hábitos a través de rutinas muy sencillas”, expresó a Excélsior Brenda Campos, directora senior de Impacto Social para Latinoamérica de Sesame Workshop.

Abby Cadabby Mateo Reyes

Lo expresado por Campos se refuerza con el programa de El mundo de Elmo: ¡Fiesta de baile!, especial de 26 minutos que a través de personajes como Elmo, Comegalletas, Abby Cadabby, Big Bird, Abelardo y Chamki se les muestra a los niños cómo se pueden ejercitar a través de una coreografía pegajosa y divertida, en donde hay canto, al mismo tiempo que se ve cómo niños de distintas partes del mundo se alimentan con frutas y verduras en esas horas de antojo.

Para poder llevar a cabo este programa saludable, los ejecutivos de Plaza Sésamo hicieron mancuerna con la compañía farmacéutica Abbott. Desde hace poco más de un año esta alianza creativa comenzó a trabajar en esta campaña que, además del especial de 26 minutos, incluirá capacitación para docentes, implementación en las aulas con los niños, talleres y pósteres interactivos.

Lo que cabe mencionar es que este programa complementario sólo se implementará en colaboración con los servicios de educación pública sólo en el estado de Nayarit.

“Empezamos con un solo estado porque este programa se va a evaluar. Entonces vamos a tener una evaluación de impacto tanto en México como en Brasil y para eso teníamos que elegir sólo un lugar para ver cómo funciona y una vez que tengamos los resultados, poder ampliarlo. Va a ser en

Nayarit porque en este caso nosotros teníamos una alianza de varios años con ellos, se trabaja muy bien en el estado y mucha disposición porque incluso para hacer una evaluación de impacto uno tiene que tener la disposición de poder entrar y entonces lo vamos a hacer con ellos en esta primara fase”, apuntó Brenda Campos.

El mundo de Elmo: ¡Fiesta de baile!