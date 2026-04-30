Diego Luna gana batalla en la SCJN por uso de su imagen por marca de whisky; ¿cuánto le pagarán?

Diego Luna obtuvo una resolución favorable por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de demostrar que su imagen fue utilizada sin su consentimiento en una campaña publicitaria de una marca de whisky. El caso, que se extendió por varios años, concluyó con una decisión que obliga a la empresa responsable a pagar una indemnización por el uso indebido de su identidad y la de su familia.

A lo largo del proceso legal, se evidenció que los anuncios fueron transmitidos tanto en televisión abierta como en sistemas de paga, lo que amplificó el alcance del uso no autorizado. La resolución del máximo tribunal no solo beneficia al actor, sino que también refuerza la importancia de respetar los derechos de imagen en campañas comerciales.

(Foto: Mezcal Entertainment)

SCJN ordena indemnización a Diego Luna por uso indebido de imagen

El origen de este conflicto legal se remonta a cuando el actor detectó que su imagen, junto con la de su familia, había sido utilizada sin autorización en una campaña publicitaria. Tras iniciar una demanda civil en septiembre de 2013, el caso avanzó por distintas instancias hasta llegar a la SCJN.

Finalmente, el Pleno resolvió a favor de Diego Luna, determinando que debe recibir una compensación económica significativa.

Diego Luna Grosby Group

De acuerdo con la resolución del Amparo Directo en Revisión 6448/2025, el actor deberá recibir al menos el 40% del monto correspondiente a las ventas del producto durante el periodo en que el comercial estuvo al aire en México.

Sin embargo, el cálculo final será determinado nuevamente por un tribunal, que deberá considerar los costos de producción y otros gastos asociados.

Aunque ya se estableció el porcentaje de la indemnización, el monto exacto todavía no está definido. El expediente fue devuelto a un tribunal colegiado, que deberá emitir una nueva sentencia tomando en cuenta diversos factores financieros. Para ello, se apoyarán en peritos especializados que analizarán los ingresos generados por la campaña publicitaria.

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El periodo que será considerado para el cálculo corresponde al tiempo en que los anuncios estuvieron activos, específicamente entre agosto y septiembre de 2011. Este detalle es clave, ya que delimita el alcance económico de la compensación.

Uso de la imagen de hijo de Diego Luna abre posible nuevo juicio

Uno de los puntos que generó debate entre los ministros fue el uso de la imagen del hijo menor de edad del actor. Aunque se reconoció que este hecho podría vulnerar derechos fundamentales, no fue incluido en la demanda original, por lo que no se contempló dentro de la indemnización.

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El ministro Irving Espinosa Betanzo planteó la posibilidad de iniciar un nuevo proceso legal enfocado exclusivamente en el uso de la imagen del menor, lo que podría derivar en una compensación independiente.

Un caso que recuerda el precedente de Gael García Bernal

Este fallo también trae a la memoria un caso similar protagonizado por Gael García Bernal, quien en 2021 fue indemnizado por el uso no autorizado de su imagen en una campaña relacionada con la misma marca. Ambos casos refuerzan la necesidad de que las empresas obtengan permisos claros antes de utilizar la imagen de figuras públicas.

PJG