Maribel Guardia desmiente a los abogados de Imelda Tuñón: “no quiero la custodia de mi nieto”

La actriz Maribel Guardia desmintió a los abogados de Imelda Tuñón y dejó en claro que nunca ha buscado la custodia de su nieto José Julián.

En medio de las diferencias legales que mantiene con su exnuera, Maribel respondió a los recientes señalamientos sobre las presuntas solicitudes de convivencia y su supuesta intención de separar al niño de su madre.

Maribel Guardia responde a los abogados de Imelda Tuñón

Maribel Guardia desmiente a los abogados de Imelda Tuñón. @maribelguardia

El conflicto volvió a generar controversia después de que Antonio Lozano Gracia, abogado de Imelda Tuñón, habló sobre la situación legal de las convivencias entre Maribel y su nieto.

El representante legal señaló que la actriz no habría retirado formalmente su solicitud para ver al menor, pese a que había expresado públicamente su intención de dejar de buscar esos encuentros.

El abogado también aseguró que se había planteado la posibilidad de establecer visitas supervisadas para que Maribel pudiera convivir con José Julián.

Ante estas afirmaciones, la actriz reaccionó con contundencia y rechazó la versión de la defensa de su exnuera.

Que Dios lo bendiga a ese señor, yo no quiero la custodia de José Julián, nunca lo he querido y lo dije aquella fatídico día que di la rueda de prensa (…) Nunca he querido la custodia de mi nieto, amo a ese niño con mi alma, todos los días rezo por él y yo sé que Julián desde donde está lo está cuidando (…) Me parece increíble que ese señor diga eso, pero qué quieren que les diga, estoy desgastada”, dijo la actriz en un encuentro con los medios retomado por Roger Mx en YouTube.

Así, la actriz dejó claro que no busca sustituir a Imelda como madre ni quedarse con el niño.

En tanto, Guardia también expresó su cansancio ante la polémica con su exnuera que sigue vigente, desde abril del 2023, cuando su hijo Julián Figueroa falleció.

Prefiero ya no hablar de eso, ya dije lo que tenía que decir, es un tema muy duro para mí. Parece una telenovela todo esto, pero es mi vida y es muy doloroso, yo quisiera que me dieran un poquito de privacidad", añadió la actriz.

¿Cuál es la relación de Maribel Guardia con su nieto?

La disputa entre Maribel e Imelda no se limita a sus diferencias personales. Desde hace tiempo, los procedimientos legales y las declaraciones públicas han complicado la relación familiar, especialmente en lo que respecta a las convivencias de la actriz con José Julián.

La actriz ha hablado abiertamente del dolor que le provoca la posibilidad de perder el contacto con el niño, pero, en su más reciente declaración, renunció a los encuentros con él por las consecuencias que el conflicto pudiera tener para su familia.

Sin embargo, la polémica actual es por la contradicción de las versiones de cada una de las partes, pues, mientras Maribel anunció que ya no iba a solicitar las visitas con su nieto, la defensa de Imelda sostiene que esas peticiones deben analizarse a partir de los procedimientos legales y no únicamente de lo que se anuncia ante los medios.

Caso marcado tras la muerte de Julián Figueroa

Julián Figueroa. @maribelguardia

La muerte de Julián Figueroa sigue siendo uno de los antecedentes más delicados de la disputa familiar. Desde su fallecimiento, la relación entre Maribel e Imelda ha atravesado momentos de tensión.

Este año, las declaraciones sobre los medicamentos que, según Imelda, conseguía para su esposo dieron lugar a nuevas actuaciones legales. Maribel acudió ante las autoridades para que se investigaran hechos que considera importantes para esclarecer las circunstancias de la muerte de su hijo.

La defensa de la actriz ha sostenido que busca que se aclaren los hechos, mientras que los representantes de Imelda han rechazado los señalamientos dirigidos contra su clienta.

Aunque este asunto es independiente de la discusión sobre las convivencias con José Julián, ambos temas han contribuido a mantener el conflicto familiar bajo la atención pública.

Por ello, las nuevas declaraciones confirman que el conflicto entre Maribel e Imelda sigue lejos de resolverse públicamente.