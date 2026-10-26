Lety Calderón reaparece con drástico cambio físico y rompe el silencio sobre su peso

¡Luce irreconocible! Lety Calderón sorprendió al público con una renovada imagen durante su reciente aparición ante medios. La actriz mexicana no solo llamó la atención por su nuevo look, sino que también decidió hablar abiertamente sobre la transformación física que ha experimentado en los últimos meses.

Lety Calderón sorprende con su nueva imagen

La intérprete reveló que ya comenzó las grabaciones de su nueva telenovela, Luz de mis noches, producción de Carlos Moreno en la que dará vida a un personaje llamado Dolores. Para este proyecto, la actriz se sometió a un cambio de imagen que, combinado con su pérdida de peso, ha provocado que algunas personas tengan dificultades para reconocerla.

Lety Calderón reapareció con una imagen renovada y confirmó que ya comenzó las grabaciones de Luz de mis noches, el melodrama de Carlos Moreno en el que interpretará a Dolores. IG letycalderon79

Durante su conversación con reporteros, Lety se mostró emocionada por esta nueva etapa profesional y explicó que su apariencia actual responde tanto a las exigencias de su personaje como a los cambios físicos que ha tenido recientemente.

Ya empecé esta semana Luz de mis noches con el señor Carlos Moreno, muy contenta, muy feliz de estar creando este personaje que se llama Dolores y pues a ver qué les parece”, compartió.

Lety Calderón revela cuántos kilos ha perdido

La actriz también explicó por qué su rostro y su imagen han generado tantos comentarios entre quienes la han visto recientemente.

Lety Calderón sorprendió al revelar que perdió 15 kilos y que todavía busca bajar dos más. IG letycalderon79

Lo que pasa es que también bajé, bajé mucho de peso, me pintaron el cabello”, comentó antes de revelar la cifra que ha despertado curiosidad entre sus seguidores. "Perdí 15 kilos y voy por dos más”, precisó.

Con esta declaración, Lety dejó claro que su transformación no se limita al cambio de color de cabello. La pérdida de peso también ha modificado notablemente su apariencia, al grado de que algunas personas le han comentado que luce muy diferente.

Por ahora, la actriz se concentra en dar vida a Dolores y en regresar a los melodramas con un personaje que representa una nueva oportunidad para seguir demostrando su versatilidad frente a las cámaras.

¿Lety Calderón está buscando el amor?

Además de hablar de su regreso a la televisión, la actriz fue cuestionada sobre su vida sentimental y la posibilidad de abrirle nuevamente la puerta al amor.

La actriz reveló que está enfocada en su regreso a la televisión, aunque también dejó abierta la posibilidad de encontrar nuevamente el amor. Instagram letycalderon79

Aunque actualmente tiene una agenda ocupada por las grabaciones, no descartó que en algún momento pueda llegar una persona especial. Para ella, esta etapa está marcada por la tranquilidad y la satisfacción con lo que ha construido.

Tengo tanto trabajo que ahorita no tengo ni tiempo de salir, pero no estoy cerrada, estoy contenta con lo que soy, con lo que tengo”, explicó.

Y añadió una reflexión sobre la posibilidad de compartir su vida con alguien: “Si llega una persona a sumarse, maravilloso y si no, yo sigo muy feliz”.

De esta manera, Lety dejó ver que no siente presión por encontrar pareja y que, por ahora, sus prioridades están en su carrera, sus proyectos y su familia.

Lety Calderón habla de la convivencia de sus hijos con Juan Collado

En el terreno familiar, la actriz habló sobre la relación de sus hijos con su padre, Juan Collado, quien volvió a convivir con ellos con mayor regularidad desde que se encuentra nuevamente en México.

La actriz aseguró que apoya la convivencia de sus hijos con su padre y explicó que actualmente pueden compartir momentos familiares con tranquilidad. IG letycalderon79 / redes

Lety aseguró que no tiene inconveniente en que sus hijos compartan tiempo con el abogado e incluso relató que algunas conversaciones familiares terminan entre risas cuando recuerdan cómo comenzó su historia.

Luciano, por su parte, expresó que disfruta pasar tiempo con su papá y recordó experiencias familiares, incluidos viajes en los que ha podido compartir con ambos padres.

Así, la actriz se prepara para volver a la pantalla con Luz de mis noches, mientras continúa disfrutando de sus hijos y de una vida personal que, asegura, la hace feliz.