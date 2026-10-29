Aleks Syntek revela que está separado de su esposa, Karen Coronado; "no le quiero hacer daño"

Aleks Syntek sorprendió al hablar de su vida personal y de los cambios que ha enfrentado en los últimos meses. Aunque el cantante suele compartir detalles de su carrera, en esta ocasión decidió abrir su corazón y contar una situación familiar que hasta ahora había mantenido en privado.

El intérprete de "Duele el amor" participó en una entrevista con Mariano Osorio, en la que recordó algunos momentos importantes de su vida y habló de una de las personas que más lo han acompañado durante su trayectoria: Karen Coronado, con quien se casó hace más de dos décadas.

Aleks Syntek Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Entre lágrimas, el también compositor reveló que está separado de la madre de sus hijos y comentó las canciones que en estos momentos le dedica a su esposa.

Aleks Syntek confirma que se separó de Karen Coronado

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista ocurrió cuando Aleks Syntek reveló que su matrimonio con Karen Coronado llegó a su fin después de 25 años.

El cantante explicó que había decidido mantener la noticia lejos del público y que Mariano Osorio era la primera persona con quien hablaba abiertamente de su separación.

Aleks Syntek y su esposa

"Estoy separado de mi mujer, no se lo he dicho a nadie, eres la primera persona que se lo digo, porque no le quiero hacer daño".

Al explicar cómo se siente, Syntek reconoció que compartir la vida con él puede resultar complicado. También dejó claro que no desea lastimar a Karen y que, a pesar de que su relación terminó, espera que ella encuentre la felicidad.

“Es muy difícil estar a mi lado, soy un hombre complicado, no le quiero hacer daño, quiero que ella sea feliz, pero le dedico esta canción porque ‘Intocable’ es su lugar”.

El músico estuvo al borde del llanto mientras hablaba de la mujer con quien formó una familia. Aunque no explicó qué situación específica provocó la ruptura, sí reconoció que su personalidad y su trabajo influyeron en la relación.

Foto: Instagram Aleks Syntek

Aleks Syntek dedica "Intocable" a Karen Coronado y rompe en llanto

Además de confirmar su separación, el cantante aprovechó la entrevista para dedicarle a su expareja uno de sus temas musicales, "Intocable", una canción con la que quiso expresar lo que siente por ella.

“Yo no me voy con resentimiento, me voy con gratitud. No me voy enojado pateando los muebles, me voy diciéndote: ‘gracias por lo que me diste, tú recuerdo divino también habla de eso’”, dijo el cantante entre lágrimas en entrevista con Mariano Osorio.

Aleks Syntek reconoce que su carrera afectó los sueños de Karen Coronado

La entrevista también permitió conocer cómo fue la participación de Karen Coronado en la vida profesional del músico, ya que durante varios años estuvo pendiente de su bienestar y lo apoyó en distintos aspectos de su carrera.

Mariano Osorio recordó que tuvo la oportunidad de conversar con ella durante una reunión y que le llamó la atención la manera en que hablaba de su esposo y de todo lo que hacía para cuidarlo.

“Lo amo tanto que hasta me tuve que meter medio de mánager para cuidar a este cab...”.

Isabel Mateos Hinojosa/ Cuartoscuro

Al escuchar este recuerdo, Syntek reconoció la dedicación que Karen tuvo hacia él durante su matrimonio.

“Fue la mujer más luchadora que ha estado a mi lado”.

Sin embargo, también aceptó que el tiempo y la atención que requería su trabajo pudieron impedir que ella desarrollara sus propios proyectos.

“Lo hizo. Pero también le corté sus sueños porque mi carrera es monstruosa, abarcaba demasiado espacio, no le dejaba oxígeno para respirar y lo entendí”, señaló.

¿Quién es Karen Coronado y cómo comenzó su historia de amor con Aleks Syntek?

Aunque estuvo casada durante 25 años con uno de los cantantes más conocidos del pop mexicano, Karen Coronado ha preferido mantenerse alejada de la atención pública.

Es hermana de la conductora Ingrid Coronado y durante su matrimonio con Aleks Syntek tuvo una participación importante tanto en su vida familiar como en algunos asuntos relacionados con su carrera.

Cuartoscuro

Su historia comenzó a mediados de la década de los noventa, cuando ambos coincidieron en un centro nocturno de la Ciudad de México. En aquel momento, Karen tenía 15 años y el cantante 23.

De acuerdo con lo que el propio músico ha contado anteriormente, ella acudió al lugar acompañada de su hermana Ingrid. Aunque desde ese encuentro sintió atracción por Karen, la relación formal comenzó cuando ella cumplió 18 años.

Después de cinco años de noviazgo, Aleks Syntek y Karen Coronado se casaron en 2001. Durante su matrimonio tuvieron dos hijos, Natalia y Matías.