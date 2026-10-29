¿Quién es Rodrigo Rodríguez, esposo de Ximena Sariñana y padre de sus hijos?

Este 29 de octubre, la cantante y actriz Ximena Sariñana celebra su cumpleaños, una fecha que permite recordar tanto su trayectoria en la música y la actuación como algunos aspectos de su vida personal.

Aunque ha construido una sólida carrera en el mundo del entretenimiento, la artista prefiere mantener su intimidad lejos de los reflectores, especialmente cuando se trata de su esposo, Rodrigo Rodríguez, con quien ha formado una familia.

Foto: Facebook Ximena Sariñana

Aunque no suele aparecer en entrevistas ni protagonizar publicaciones en redes sociales, Rodrigo ha acompañado a la intérprete en distintas etapas de su carrera. Su interés por las disciplinas creativas y su cercanía con la música también forman parte de su historia.

Rodrigo Rodríguez, esposo y padre del bebé de Ximena Sariñana. #CuentaLaLeyenda https://t.co/oBiuis8rnr — H.error Oculto. (@LesbotuiterasMx) October 30, 2017

​¿A qué se dedica Rodrigo Rodríguez?

A diferencia de Ximena Sariñana, Rodrigo Rodríguez no es una figura del mundo del espectáculo. Se le relaciona con el ámbito creativo y audiovisual, pues se desempeña como fotógrafo de cine, además de participar en proyectos como creador y productor.

Durante su juventud también tuvo un acercamiento con la música, ya que formó parte de una banda. Con el paso del tiempo, su camino profesional tomó otra dirección, sin abandonar su interés por las expresiones artísticas.

Pese a que se conocen algunos detalles de su trayectoria, Rodrigo ha optado por mantener su vida personal fuera de la atención pública. Esta decisión también ha permitido que su relación con la cantante se desarrolle lejos de la exposición constante que suele acompañar a las parejas de celebridades.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Ximena Sariñana y Rodrigo Rodríguez?

La historia de la pareja tiene un antecedente curioso: ambos se conocieron cuando Ximena tenía apenas 15 años. En aquel entonces, la cantante sintió atracción por Rodrigo y llegaron a intercambiar sus números telefónicos, aunque posteriormente perdieron el contacto.

El destino volvió a reunirlos aproximadamente una década después, cuando se encontraron por casualidad en la calle. A partir de ese momento retomaron la comunicación y comenzaron a construir una relación sentimental que se formalizó en 2014.

Ximena Sariñana confesó que padece Asperger y el no poder relacionarse con las personas como quisiera le ha traído crisis depresivas que le han valido incluso una hospitalización. Foto: Instagram @ximenamusic

¿Cómo fue la boda de Ximena Sariñana y Rodrigo Rodríguez?

En abril de 2016, Ximena Sariñana y Rodrigo Rodríguez celebraron su matrimonio en una ceremonia íntima, fiel al estilo discreto con el que han manejado su relación desde el principio.

La boda tuvo una estética bohemia, y reunió a personas cercanas a la pareja. La intención de la cantante era disfrutar de ese momento especial sin convertirlo en un acontecimiento mediático.

La celebración se mantuvo alejada de la atención de la prensa, en sintonía con la decisión de ambos de reservar los aspectos más personales de su relación. Incluso sus apariciones públicas como pareja han sido poco frecuentes.

¿Cuántos hijos tienen Ximena Sariñana y su esposo?

Ximena Sariñana y Rodrigo Rodríguez tienen dos hijos, con quienes han formado una familia que procuran mantener fuera de los reflectores.

La intérprete ha sido cuidadosa al compartir información sobre sus pequeños, pues busca que crezcan con la mayor privacidad posible, sin que su vida familiar se convierta en tema constante de conversación pública.

Rodrigo Rodríguez apoya la carrera de Ximena Sariñana

Aunque Rodrigo no pertenece al grupo de celebridades que suelen aparecer frente a las cámaras, se le ha relacionado con el acompañamiento y el apoyo a la carrera musical de su esposa.

De acuerdo con la información difundida sobre la pareja, suele estar presente en algunos de sus conciertos y giras cuando sus actividades se lo permiten. Su cercanía con la música y su perfil creativo también son parte de los intereses que comparten.

A lo largo de los años, Ximena ha procurado proteger su relación de la exposición mediática, mientras continúa desarrollando sus proyectos profesionales. Así, la cantante ha encontrado una manera de mantener su vida familiar en un ámbito reservado, sin dejar de lado su trabajo artístico.