Ni bruja ni vampira: Belinda se disfraza de aterrador alienígena para el Beliween 2026

Belinda celebró una nueva edición de Beliween, la fiesta de Halloween que organiza cada año y que se ha vuelto una tradición entre sus amigos y algunas celebridades. Como era de esperarse, la cantante preparó una noche llena de disfraces, invitados especiales y una temática que llamó la atención en redes sociales.

La noche del miércoles 28 de octubre se llevó a cabo Beliween 2026, un evento que ha ganado popularidad por las elaboradas caracterizaciones de la intérprete de "Luz sin gravedad", quien suele elegir personajes de películas de terror, fantasía y videojuegos para sorprender a sus seguidores.

@belindapop

Desde semanas antes, la artista había comenzado a compartir algunas pistas sobre lo que tenía preparado para este año. Incluso, varios de sus adelantos estuvieron relacionados con los extraterrestres, por lo que sus fans comenzaron a imaginar cómo sería su disfraz.

Belinda se disfraza de alienígena para Beliween 2026

El personaje que eligió la cantante para Halloween fue nada menos que un xenomorfo, la aterradora criatura que aparece en "Alien", película de ciencia ficción y terror estrenada en 1979.

Para conseguir esta apariencia, Belinda utilizó un traje que imitaba el cuerpo del monstruo, acompañado de prótesis en la cabeza y la espalda. Estos elementos ayudaron a recrear la figura del extraterrestre, conocido por su aspecto alargado y su apariencia aterradora.

Captura de pantalla

Uno de los detalles que más destacó fue que la artista no cubrió completamente su rostro, por lo que era posible reconocerla a pesar de la elaborada caracterización que llevaba en el resto del cuerpo.

La elección del xenomorfo también estuvo relacionada con la temática de este año, pues todo giró alrededor de los extraterrestres y el espacio.

¿Cómo fue la fiesta de Halloween de Belinda?

Los preparativos de Beliween 2026 comenzaron a generar curiosidad desde que la cantante compartió videos relacionados con Jaime Maussan y Mafe Walker, dos personajes conocidos por hablar sobre extraterrestres y supuestos contactos con seres de otros planetas.

Estos adelantos permitieron que sus seguidores se dieran una idea de lo que podrían encontrar en la celebración, aunque todavía faltaba conocer cómo sería el disfraz de la anfitriona.

De acuerdo con la información que circuló sobre el evento, la decoración también estuvo inspirada en el espacio e incluso se habría colocado una nave espacial en la propiedad donde se realizó la fiesta.

X: britstube

Por otra parte, las primeras imágenes de la celebración llegaron a través de las redes sociales de algunos asistentes, quienes mostraron parte del ambiente y dejaron ver cómo lucía Belinda con su disfraz de alienígena.

¿Qué famosos asistieron a Beliween 2026?

Además del disfraz de Belinda, otro de los aspectos que llamó la atención fue la presencia de algunas celebridades que acudieron a disfrutar de la fiesta de Halloween.

Una de ellas fue Victoria Justice, actriz y cantante que se encuentra en México para promocionar "Love Zombie: The Resurrection Remix". Su asistencia fue una de las sorpresas de la noche.

También estuvo presente la cantante española Lola Índigo, quien compartió un momento con Belinda en el que recordaron su colaboración en la canción "La niña de la escuela".

Belinda y Victoria Justice X: BelindaAccess

Entre los creadores de contenido que acudieron a Beliween se encontró Aarón Mercury, quien también formó parte de los invitados de esta edición.

¿De qué se ha disfrazado Belinda en otros Beliween?

La cantante lleva varios años sorprendiendo con sus disfraces de Halloween, especialmente porque suele elegir personajes que requieren una transformación completa y no solamente un cambio de vestuario.

En 2020, por ejemplo, se convirtió en Pennywise, el payaso de la película "It", mientras que un año después eligió a la Novia de Frankenstein, otro de los personajes clásicos del cine de terror.

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Para 2022, Belinda apostó por una apariencia todavía más aterradora al caracterizarse como Pinhead, de la saga "Hellraiser".

Los videojuegos también han servido de inspiración para sus disfraces. En 2023, la artista eligió a Lilith, personaje de "Diablo IV", con una caracterización que destacó por sus detalles.

Durante Beliween 2024, la intérprete se transformó en Lucy Westenra, de "Drácula", mientras que en 2025 decidió recrear a Greta, uno de los personajes de "Gremlins 2".