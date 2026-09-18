¿Por qué hay dos versiones de Avengers Endgame Encore en cines y cuáles son sus diferencias?

Avengers Endgame está de regreso en los cines, pero quienes buscan boletos para el reestreno pueden encontrarse con algo extraño en la cartelera.

La película aparece con dos duraciones diferentes, pese a que ambas funciones corresponden a la nueva edición Encore.

Marvel Studios preparó diferentes copias para este regreso, y el formato de la sala determina cuál podrá ver el público.

¿Por qué Avengers Endgame Encore tiene dos versiones?

La principal diferencia está relacionada con las salas en las que se proyectará Avengers Endgame Encore y el contenido adicional preparado para este reestreno.

Algunas funciones convencionales aparecen con una duración aproximada de 183 minutos, mientras que determinadas proyecciones premium llegan a los 186 minutos.

Registros oficiales de clasificación de Corea del Sur muestran, por ejemplo, una copia de 183 minutos y 2 segundos y otra que alcanza los 186 minutos y 13 segundos. También existe una variante Dolby con una duración ligeramente distinta.

Esto explica por qué un espectador puede buscar Endgame Encore en la cartelera y encontrar dos fichas que parecen corresponder a la misma película.

La versión que se proyecta depende del formato seleccionado.

Avengers Endgame regresa a los cines con dos versiones que tienen diferente duración y contenido adicional. X @HollywoodHandle

¿Qué cambia entre las dos versiones de Avengers Endgame Encore?

La película original estrenada en 2019 tenía una duración aproximada de 181 minutos, por lo que las funciones anunciadas para este regreso superan aquel metraje.

Pero esto no significa que Marvel haya añadido cinco minutos de nuevas escenas dentro de la historia de Endgame.

El estudio confirmó que este regreso a los cines tendrá contenido adicional relacionado con Avengers Doomsday, la próxima película de los Vengadores.

La presentación especial de Endgame incluye un adelanto de Avengers Doomsday, mientras que las funciones en IMAX e Infinity Vision tendrán acceso a otro adelanto exclusivo de la próxima película.

Este contenido adicional ayuda a explicar las diferencias que aparecen en las duraciones de las funciones.

Marvel, sin embargo, no ha detallado públicamente el contenido de cada uno de esos minutos ni ha confirmado que se trate de nuevas escenas incorporadas directamente al montaje de Endgame.

Avengers Endgame Encore lleva de nuevo a los Vengadores al cine con contenido adicional. Marvel Studios

¿La versión de 186 minutos tiene escenas nuevas?

Por ahora, no está confirmado que los minutos adicionales correspondan a escenas inéditas de Avengers Endgame.

Esta distinción es importante porque la diferencia de duración podría hacer pensar que existe un montaje extendido con nuevas secuencias de Tony Stark, Steve Rogers, Thor, Natasha Romanoff o los demás protagonistas.

Lo que Marvel sí ha anunciado es material relacionado con Avengers Doomsday.

Las funciones especiales incluyen un adelanto de la próxima película y las presentaciones en IMAX e Infinity Vision añaden otro contenido exclusivo.

También han circulado versiones sobre una posible nueva corrección de color y ajustes en el montaje de la película. Sin embargo, estos cambios no han sido detallados en los anuncios oficiales de Disney y Marvel, por lo que todavía no pueden darse como confirmados.

Avengers Endgame regresa a los cines con dos versiones y contenido adicional relacionado con Avengers Doomsday. X @Thai_SuperHero

¿Qué es Infinity Vision y qué tiene que ver con Endgame?

Parte de la confusión alrededor de las dos versiones también se debe a la llegada de Infinity Vision, una certificación que Disney está utilizando para determinadas salas de gran formato.

No se trata de un nuevo tipo de proyección equivalente a IMAX.

Infinity Vision funciona como una certificación para salas que cumplen determinados requisitos técnicos, entre ellos características relacionadas con el tamaño de la pantalla, calidad de imagen y sonido envolvente.

Disney Latinoamérica señala que estas salas buscan ofrecer una experiencia premium y confirmó que Avengers Endgame forma parte de los títulos asociados con su lanzamiento.

Las salas certificadas deben contar con pantallas de gran formato de alrededor de 14 metros de ancho, sonido envolvente de al menos 7.1 canales y determinados estándares de proyección.

Por eso Infinity Vision aparece ahora junto a Endgame Encore y también explica por qué algunas funciones ofrecen contenido que no está disponible en las salas convencionales.

Avengers Doomsday forma parte del contenido adicional preparado para el reestreno de Avengers Endgame. X @GeekVibesNation

¿Cómo saber qué versión de Avengers Endgame Encore estás comprando?

La forma más sencilla es revisar la duración y el formato de la función antes de pagar el boleto.

Si la cartelera muestra una versión cercana a los 183 minutos, corresponde a una de las copias convencionales registradas para el reestreno.

Las funciones que alcanzan aproximadamente 186 minutos están asociadas con presentaciones premium que incorporan contenido adicional. Algunas carteleras internacionales ya diferencian las funciones convencionales de aquellas identificadas como Infinity Vision.

También conviene buscar las etiquetas IMAX o Infinity Vision junto al horario de la función.

Marvel confirmó que estos dos formatos tendrán un adelanto adicional de Avengers Doomsday, además del material preparado para el regreso de Endgame.