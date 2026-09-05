Avengers Doomsday se graba sin guion final: los hermanos Russo revelan el motivo

Los directores Anthony y Joe Russo iniciaron el rodaje de Avengers: Doomsday sin contar con una versión final del libreto. Los cineastas tomaron la arriesgada decisión de encender las cámaras mientras el equipo de escritores continuaba redactando los diálogos de la nueva superproducción de Marvel.

La próxima entrega de los superhéroes representa uno de los proyectos más ambiciosos del estudio hasta la fecha. La cinta agrupará a más de treinta personajes relevantes dentro de su reparto principal y abrirá oficialmente el tramo final de la esperada Saga del Multiverso.

Doctor Doom en el nuevo póster de Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

El equipo de guionistas, conformado por Stephen McFeely, Chris McKenna, Erik Sommers y Michael Waldron, trabajó a marchas forzadas durante las primeras grabaciones. Los hermanos Russo defendieron esta inusual estrategia de producción y detallaron los motivos profesionales detrás de su método.

Esta revelación sacudió rápidamente los foros de internet, donde los fanáticos cuestionaron la organización interna del estudio. La directiva corporativa respaldó completamente la visión de los realizadores para esta monumental entrega de ensamble que definirá la Fase 6 de la franquicia.

Un guion orgánico para los superhéroes

Los realizadores explicaron su filosofía de trabajo durante una reciente entrevista concedida a la agencia Associated Press. Los directores prefirieron mantener un margen de maniobra amplio dentro del set para incorporar las ideas y sugerencias directas de los propios intérpretes de la película.

Los hermanos catalogaron su estilo de filmación como un "guion orgánico", un formato que permite alterar secuencias enteras sobre la marcha. Los cineastas apostaron por la improvisación y los ensayos diarios para descubrir nuevas posibilidades narrativas junto al talento actoral del Universo Cinematográfico de Marvel.

Avengers: Doomsday tuvo un guion orgánico Foto: captura YouTube Marvel Latinoamérica

"Somos directores que trabajamos con improvisación y ensayos. Nos gusta ver lo que los actores aportan", declararon los creativos a los medios estadounidenses. Los encargados del proyecto señalaron que la verdadera magia cinematográfica surge al interactuar con el elenco semanas antes del rodaje.

El método de trabajo desafía las convenciones tradicionales de Hollywood, donde los grandes estudios exigen libretos blindados para evitar sobrecostos. Los realizadores priorizaron la naturalidad de las interpretaciones por encima de la rigidez de un documento escrito con meses de anticipación.

El riesgo millonario para la taquilla

La táctica de los directores conlleva un alto nivel de peligro financiero y logístico para la corporación. La película exige encajar decenas de arcos narrativos complejos que perfilarán el rumbo de futuras adaptaciones y marcarán el destino de la nueva alineación de Los Vengadores.

La marca de los cómics atraviesa un momento de alta tensión comercial tras registrar números decepcionantes en la taquilla global. La compañía necesita un éxito rotundo para recuperar el prestigio perdido, más allá de los excelentes resultados que generó la reciente Spider-Man: Brand New Day.

El avance ofrece un vistazo a la historia que reunirá a los Avengers, los X-Men, los Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts Foto: Marvel Studios

El rendimiento del género de superhéroes mostró una fuerte irregularidad durante los últimos años a nivel mundial. Las productoras enfrentan el reto mayúsculo de mantener el interés del público masivo frente a un evidente desgaste de las fórmulas tradicionales de acción y efectos visuales.

Los ejecutivos confiaron ciegamente en el criterio de los directores para liderar este gigantesco esfuerzo de producción audiovisual. La dupla ya demostró su sobrada capacidad para manejar elencos multitudinarios y tramas cruzadas en sus exitosas intervenciones previas dentro de la misma saga.

El veredicto definitivo sobre esta polémica maniobra de filmación llegará a las pantallas a finales de este mismo año. Avengers: Doomsday aterrizará en las salas de cine de México el próximo 17 de diciembre, fecha en la que los espectadores evaluarán el resultado final.