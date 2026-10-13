¿Por qué es tendencia Amaia Montero? La cantante de La Oreja de Van Gogh responde a críticas

El nombre de Amaia Montero, vocalista de La Oreja de Van Gogh, se convirtió en tendencia luego de las presentaciones que la banda ofreció en Zaragoza, España, durante las Fiestas del Pilar.

La razón de lo anterior es por los comentarios negativos hacia la cantante por su voz, su físico y el vestuario que eligió para su presentación.

La polémica incrementó cuando comenzaron a circularan videos de los conciertos del 9 y 10 de octubre, en los que algunos usuarios cuestionaron su afinación y señalaron dificultades durante la interpretación de algunas canciones. A esto se sumaron las críticas por el vestido que llevaba puesto, que fue acompañado por unas botas amarillas fluorescentes en una de las presentaciones.

Debate por críticas a la cantante de La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero, cantante de La Oreja de Van Gogh. Captura video

Los conciertos de La Oreja de Van Gogh habían despertado gran expectativa entre los seguidores del grupo, pues se trataba de una nueva oportunidad para ver a Amaia Montero como vocalista después de casi dos décadas de su salida.

Sin embargo, la mayoría de las críticas se centró en su desempeño vocal, especialmente cuando interpretó “Puedes contar conmigo”, en donde la cantante parecía quedarse sin aire o tener dificultades para alcanzar ciertas notas.

De ahí se generó todo el debate en redes sociales entre los usuarios que mostraron reacciones divididas. Mientras algunos expresaron su decepción y cuestionaron su voz, otros defendieron a la artista y pidieron no juzgar un concierto completo a partir de videos que circulan en internet.

Durante la primera presentación, Montero también reconoció que su interpretación de “Tan guapa” no había sido la mejor.

Amaia Montero responde a críticas

La cantante reaccionó a los comentarios este martes, mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Amaia escribió unos versos de 19 días y 500 noches, una de las canciones más conocidas de Joaquín Sabina.

Siempre tuve la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta”, escribió.

La publicación fue interpretada como una respuesta irónica a los comentarios sobre su apariencia y su forma de vestir.

El texto fue acompañado con una fotografía en donde la cantante aparece recostada, con un semblante tranquilo.

Regreso de la cantante a la agrupación española

La actual polémica no es la primera ocasión en que Amaia Montero se pronuncia sobre los comentarios negativos relacionados con su regreso a los escenarios.

En mayo de 2026, después de los primeros conciertos de la gira en Bilbao, la cantante publicó un mensaje en Instagram para responder a las versiones que circulaban sobre una posible salida de la gira debido a las críticas.

En aquella ocasión, explicó que había descansado después de las presentaciones y que, al revisar su teléfono, encontró numerosos mensajes de cariño y felicitaciones. También contó que un amigo le había preguntado si pensaba abandonar los conciertos por los comentarios negativos, algo que negó.

Montero aseguró que estaba orgullosa de La Oreja de Van Gogh y emocionada por la respuesta del público en Bilbao. Además, expresó que las experiencias difíciles que había atravesado la habían hecho más fuerte.

Amaia Montero, cantante de La Oreja de Van Gogh. @amaiamonterooficial

Cabe destacar que el regreso de Amaia Montero tiene un significado especial para la agrupación española, ya que fue la vocalista durante una de las etapas más exitosas de su trayectoria.

La cantante dejó La Oreja de Van Gogh en 2007 para comenzar una carrera como solista. Tras su salida, Leire Martínez ocupó su lugar durante cerca de 17 años, hasta que la banda anunció su separación de ella en octubre de 2024.

El regreso de Montero despertó la nostalgia de los seguidores que relacionan su voz con canciones como “Rosas”, “La playa” y “Puedes contar conmigo”. Sin embargo, también reavivó las comparaciones entre ambas intérpretes y las discusiones sobre los cambios que ha experimentado el grupo a lo largo de los años.

Este año, la banda emprendió la gira “Tantas cosas que contar”, con la que celebra sus tres décadas de trayectoria. Las presentaciones han reunido a seguidores de distintas generaciones y han colocado nuevamente a Montero en el centro de la atención pública.

Próximos conciertos de La Oreja de Van Gogh en México

De acuerdo con la información publicada sobre la gira, estas son las fechas anunciadas para México en 2027: