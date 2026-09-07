Amaia Montero responde a críticas y revela que Karol G fue clave en su regreso a los escenarios

Amaia Montero volvió a hablar sobre las críticas que ha recibido desde que regresó a La Oreja de Van Gogh y dejó claro que ya no permitirá que las opiniones negativas afecten esta nueva etapa. La cantante también recordó el papel que tuvo Karol G en su regreso a los escenarios, pues su invitación para cantar en el estadio Santiago Bernabéu representó una prueba importante después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.

Durante una entrevista con Despierta América, la vocalista de La Oreja de Van Gogh reconoció que los ataques en redes sociales llegaron a lastimarla. Sin embargo, después de 30 años de trayectoria y de las experiencias que ha enfrentado, su manera de reaccionar ante los comentarios cambió.

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Amaia Montero responde a las críticas por su regreso

Frente a los señalamientos que surgieron tras volver a la música, la artista española aseguró que actualmente las opiniones de personas desconocidas ya no tienen el mismo peso en su vida.

Amaia explicó que comenzó su carrera antes de que los teléfonos celulares y las redes sociales formaran parte de la vida cotidiana. Aunque no se considera una persona cercana a la tecnología, ha visto cómo estas plataformas pueden utilizarse para atacar a otras personas.

Amaia Montero volvió oficialmente a La Oreja de Van Gogh tras casi dos décadas de ausencia. IG

“Yo la verdad que a mí el tema digital, el tema de las redes sociales, o sea, yo, como dices, son 30 años de carrera y yo empecé cuando no teníamos, no existía el teléfono móvil. Pero no soy muy tecnológica, para nada, ¿no? Sí que es cierto, yo lo que sí que he visto es que la gente pone a parir, o sea, pone fatal a alguien por otras cuestiones, ¿no? Total, es que yo he sido víctima de esto, he sido víctima de esto y lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal porque no entendía ese odio, esas cosas, ¿no? Ahora mismo, a mis 50 años, y después de pasar lo que he pasado, me importa un reverendo bledo lo que digan esas personas que no sé ni quiénes son, pues luego si tienen tanto tiempo para dedicarlo a poner mal y generar tanto odio hacia otras personas, no deben de valer mucho la pena”.

Karol G fue clave en el regreso de Amaia Montero

Antes de retomar sus actividades con La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero recibió una invitación que terminó marcando un momento decisivo en su recuperación. Karol G le propuso cantar durante uno de sus conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

Aunque para entonces ya se sentía mucho mejor, la española reconoció que presentarse ante miles de personas era un desafío distinto. Tenía la opción de rechazar la propuesta, pero decidió aceptarla para descubrir si realmente estaba preparada para volver a un escenario.

“Bueno, pues a mí cuando me lo propuso era un momento en el que yo ya estaba bastante bastante mejor, ¿no? Pero una cosa es estar bastante, bastante mejor, y de repente pum, ¿sabes? Y recuerdo que me lo puse como una especie de reto, ¿no? Dije: ‘¿Qué hago? Bueno, puedo decir no o puedo decir sí’. Y efectivamente aquello que le preguntaba a mi madre, ‘¿Crees que voy a volver a subirme en un escenario, crees que?’. Y entonces eh dije sí. Dije sí. Dije sí sin pensar. Dije: ‘Voy a probarme’. Y no es fácil probarse con Karol y además con tantísimas, tantísimas personas que había en Santiago Bernabéu”.

La aparición ocurrió en julio de 2024, cuando ambas interpretaron “Rosas”, uno de los temas más conocidos de La Oreja de Van Gogh. La respuesta del público le permitió comprobar que todavía existía un vínculo muy fuerte entre ella, sus canciones y sus seguidores.

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Mientras esperaba debajo del escenario, Amaia escuchó la presentación de Karol G y después comenzó a subir las escaleras con el micrófono en la mano. La cantante admitió que no podía creer lo que estaba sucediendo al escuchar a todo el estadio cantar.

"Karol tengo que decir que es una persona maravillosa, que es el principio una conexión muy bonita porque ella es alguien muy sencilla, muy amorosa, muy humilde, y una gran compañera, la verdad. Y me hizo sentir muy bien y yo me acuerdo cuando ella me estaba presentando y yo estaba abajo en las escaleras con el micrófono en la mano y empecé a subir las escaleras, no daba crédito. O sea, no daba crédito todo el mundo cantando. O sea, Karol realmente maravillosa. No tengo, o sea, palabras increíbles para ella, porque es un gran ser humano”.

Además de agradecerle por la invitación, Amaia destacó la sencillez y el apoyo de la colombiana. La manera en la que Karol G la recibió ayudó a que se sintiera acompañada durante una presentación que significaba mucho más que una colaboración musical.

Amaia Montero atravesó una etapa complicada antes de volver

Mucho antes de presentarse en el Bernabéu, la intérprete llegó a preguntarse si algún día recuperaría la vida que tenía. Su preocupación no se limitaba a la posibilidad de volver a cantar, primero necesitaba sentirse nuevamente como ella misma.

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En aquel periodo, Amaia permanecía gran parte del día en cama y encontraba apoyo en su familia. Su madre fue una de las personas que constantemente le aseguró que lograría salir adelante y regresar a los escenarios.

“Cuando estaba en el infierno, o sea, queriendo salir, y me bajaba y subía, y bajaba, pues subía muy poquito y bajaba y me caía, me acuerdo que le, o sea, yo lo pensaba, pero me acuerdo que vino mi madre un día a la cama porque yo me pasaba todo el día en la cama y le decía a mi madre, le digo: ‘¿Tú crees que volveré a ser la persona que era antes?’. No te hablo de la artista, no, la persona. Y me decía: ‘Claro que sí, cariño’. Porque fue también muy duro para mi familia, que han estado a mi lado todo el tiempo, ¿vale? Y un día le dije: ‘Amacho, ¿tú crees que algún día volveré a cantar?’. Fíjate, ahora mismo me brincan las lágrimas pensando en aquellos momentos que te lo estoy diciendo según lo viví. Y me dijo: ‘Por supuesto que vas a volver a cantar’. Pero yo en ese momento no veía nada más que fuego, más que quemarme, más que querer quererme ir de aquí, de este mundo, de verdad”.

Al referirse a su padre, la cantante también confesó que en esos momentos llegó a pensar en reunirse con él:

“Sí. Pero me quería ir con él. Sí. Me quería ir con él”.

Para superar esa etapa, Amaia contó con ayuda, pero también tuvo que luchar por recuperar su estabilidad. Ahora puede recordar esos días desde una situación distinta y reconocer el esfuerzo que realizó para seguir adelante.

“Pues sí, creo en el destino, en la vida, te juro, peleé, peleé como… Peleé, tuve mucha ayuda, pero peleé mucho y y aquí estoy ahora contigo”.

La Oreja de Van Gogh prepara su regreso a Latinoamérica

Tras superar la prueba que representó cantar con Karol G y volver oficialmente a La Oreja de Van Gogh, Amaia se prepara para encontrarse nuevamente con sus seguidores fuera de España.

Amaia Montero

Entre los próximos planes de la agrupación se encuentra una extensa gira por Latinoamérica y Estados Unidos. Para la vocalista, estos conciertos también serán una oportunidad de regresar a países que no ha visitado desde hace varios años.