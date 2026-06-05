No se hablaron en 22 años: El verdadero motivo de la pelea entre Luis Miguel y Van Rankin

La amistad entre Jorge "El Burro" Van Rankin y Luis Miguel fue una de las más comentadas dentro del mundo del espectáculo mexicano. Durante años compartieron fiestas, viajes, anécdotas y una cercanía que parecía inquebrantable.

Sin embargo, pocos saben que una simple broma terminó provocando una ruptura que se extendió por más de dos décadas. Aunque sus nombres se relacionan por aquella amistad legendaria, la historia detrás de su distanciamiento sigue sorprendiendo a los seguidores del "Sol de México".

¿Cómo comenzó la amistad entre Luis Miguel y Jorge Van Rankin?

La relación entre ambos se fortaleció durante la juventud de Luis Miguel, cuando Van Rankin formaba parte de su círculo más cercano. Incluso, la amistad fue tan estrecha que el conductor apareció en el famoso videoclip de la canción ‘Cuando Calienta el Sol’.

El conductor reveló que una llamada telefónica provocó una fuerte discusión con el cantante y el inicio de un largo distanciamiento. IG

La imagen años después fue retomada por la serie biográfica del cantante. Sin embargo, todo cambió de manera inesperada debido a una broma telefónica.

¿Cuál fue la broma que terminó con la amistad entre Luis Miguel y Jorge Van Rankin?

Según ha contado el propio Van Rankin en diversas entrevistas, el conflicto comenzó cuando en un programa de radio se realizó una llamada de broma a José Pérez, quien era uno de los colaboradores más cercanos de Luis Miguel.

Luis Miguel y Van Rankin pasaron 22 años sin dirigirse la palabra tras el conflicto. IG

Aunque el conductor asegura que él ni siquiera participó directamente en la llamada, la situación llegó rápidamente a oídos del cantante. Horas después recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su amistad.

De acuerdo con el relato del conductor, Luis Miguel lo contactó para reclamarle lo sucedido. La conversación se volvió tensa y terminó en una fuerte discusión telefónica. Ninguno de los dos estuvo dispuesto a ceder y la llamada concluyó de la peor manera posible.

Lo que parecía ser un enojo pasajero terminó convirtiéndose en un silencio absoluto que duró 22 años.

La bioserie de Luis Miguel fue clave para que ambos famosos lograran reencontrarse y dejar atrás viejas diferencias. IG

¿Cuándo se reconciliaron Luis Miguel y Jorge Van Rankin?

Durante ese largo periodo, ambos siguieron sus respectivos caminos sin mantener contacto alguno. Van Rankin ha reconocido que intentó acercarse en algunas ocasiones, incluso enviando felicitaciones de cumpleaños, pero nunca obtuvo respuesta.

La situación parecía definitiva hasta que surgió una oportunidad inesperada. Años más tarde, durante la producción de la serie biográfica de Luis Miguel, el empresario Miguel Alemán Magnani intervino para propiciar un reencuentro entre los dos amigos.

Después de reconciliarse, Luis Miguel y Van Rankin retomaron la convivencia durante aproximadamente un año. Mezcalent

El encuentro ocurrió en Acapulco y, según ha contado el propio Van Rankin, estuvo cargado de nervios, emoción y nostalgia.

Al verse frente a frente después de más de dos décadas, ambos dejaron atrás las diferencias. El conductor recuerda que Luis Miguel comenzó a sonreír al verlo acercarse y que el saludo terminó convirtiéndose en un largo abrazo que simbolizó el fin de una de las enemistades más prolongadas del espectáculo mexicano.

Tras esa reconciliación, la amistad pareció recuperar parte de su antigua complicidad. Durante aproximadamente un año volvieron a convivir, compartieron comidas, conciertos y reuniones privadas. Incluso, Luis Miguel tuvo la oportunidad de conocer a la esposa y a las hijas de Van Rankin. Pero la tranquilidad no duró demasiado.

¿Por qué Luis Miguel se molestó con Van Rankin?

Según reveló el conductor, una nueva diferencia provocó otro distanciamiento. Todo ocurrió cuando su esposa tomó una fotografía junto al cantante y decidió compartirla en redes sociales. Lo que parecía un gesto inocente terminó generando molestias en el entorno de Luis Miguel.

Pese a los conflictos, el conductor ha reconocido públicamente que sigue teniendo cariño y admiración por el intérprete. Mezcalent

Poco después, la oficina del artista solicitó que la imagen fuera eliminada. Aunque Van Rankin accedió a retirarla, confesó sentirse agotado por este tipo de situaciones y decidió tomar distancia nuevamente.

A pesar de todo, el conductor ha dejado claro que guarda un enorme cariño por quien considera uno de los personajes más importantes de su vida. Incluso ha admitido que extraña a su antiguo amigo, aunque también reconoce que la relación siempre estuvo marcada por episodios complejos.

Hoy, la historia entre Luis Miguel y Jorge Van Rankin sigue despertando curiosidad entre los fanáticos. Más allá de los desencuentros, ambos protagonizaron una amistad que marcó una época y que todos esperan vuelvan a recuperar.