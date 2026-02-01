Bad Bunny es sin duda uno de los artistas más importantes del momento y para una muestra, el puertorriqueño acudió a los Premios Grammy 2026 en donde estuvo nominado en varias categorías.

Aunque el famoso sí estuvo en el escenario para recibir el Grammy en la categoría de Mejor álbum de música urbana, lamentablemente para todos sus fans, no lo vimos dar una presentación con alguna de sus canciones.

¿Por qué Bad Bunny no cantó en los Premios Grammy 2026?

En una de las intervenciones de Trevor Noah, conductor de los Premios Grammy 2026, se acercó al lugar donde se encontraba Bad Bunny para hablar con él sobre si era posible que en algún momento diera una presentación en la ceremonia.

Bad Bunny AFP

Bad Bunny no dio muchos detalles, pero mencionó que en esta ocasión no podía cantar durante los Grammy.

Fue el conductor del evento quién reveló que Bad Bunny no podía cantar durante los Grammy 2026 debido a un contrato que firmó el reguetonero, el cual le prohíbe dar algún tipo de presentación antes del Super Bowl, evento deportivo que se realizará el próximo 8 de febrero. Si lo hace podría pagar una multa.

Bad Bunny en la alfombra roja de los premios Grammy Grosby Group

Cabe recordar que Bad Bunny es el artista principal y quien se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl y debido a esto, el famoso no pudo dar una presentación en los Grammy 2026.

Bad Bunny en el Super Bowl

Será este domingo 8 de febrero, durante el medio tiempo del Super Bowl en el que se enfrentarán New England Patriots contra Seattle Seahawks, que Bad Bunny de un show que sin duda dará mucho de que hablar.

Foto: Especial JAIME SALDARRIAGA

Ya que el puertorriqueño se presentará en Estados Unidos, país en donde no abrió ninguna fecha de su tour “Debí tirar más fotos” como protesta contra las acciones migratorias que tiene Donald Trum contra los migrantes.

Además, Bad Bunny también prefirió no abrir fechas en Estados Unidos para cuidar a los migrantes y no permitir que sean arrestados.

PJG