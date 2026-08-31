¿Por qué Alicia Villarreal dejó Grupo Límite en pleno éxito?

Alicia Villarreal alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera con Grupo Límite, pero en 2003 decidió cerrar esa etapa. Años después, la cantante contó qué ocurrió detrás de la separación.

La ruptura durante mucho tiempo estuvo relacionada con el inicio de su carrera como solista. Sin embargo, Villarreal ha explicado que detrás de la decisión hubo desgaste, diferencias entre los integrantes y decisiones tomadas alrededor del proyecto.

¿Por qué Alicia Villarreal dejó Grupo Límite?

La separación no ocurrió por una sola razón. Para entonces, Grupo Límite llevaba varios años de giras, grabaciones y presentaciones, mientras sus integrantes intentaban manejar un proyecto que había crecido rápidamente.

Villarreal recordó que llegó un momento en el que sus compañeros plantearon detener la agrupación debido al estrés que estaban enfrentando.

La cantante también ha reconocido que la edad influyó en la manera en la que enfrentaron aquella etapa. Los integrantes eran jóvenes cuando alcanzaron el éxito y tuvieron que aprender a manejar las responsabilidades que llegaron con él.

“Nos tocó jóvenes, fuimos inmaduros”, reconoció Villarreal al recordar aquellos años.

El tamaño que había alcanzado Límite tampoco facilitaba las decisiones. Según contó la cantante, del proyecto llegaron a depender entre 80 y 100 personas.

Alicia Villarreal dejó Grupo Límite en 2003. Mezcalent

¿Alicia Villarreal dejó Grupo Límite para ser solista?

Durante años se creyó que Alicia Villarreal dejó Grupo Límite para iniciar su carrera como solista, sobre todo porque ya había comenzado a lanzar música fuera de la agrupación.

Antes de dejar la agrupación, Villarreal ya había publicado Soy lo prohibido en 2001, un álbum de música ranchera que incluyó uno de los temas más conocidos de su trayectoria, Te quedó grande la yegua.

Sin embargo, aquel material no significaba necesariamente el final de Límite.

Villarreal explicó que el proyecto surgió por iniciativa de su compañía discográfica. Incluso el concepto llegó a formar parte de los espectáculos de la agrupación, donde incorporaban mariachi durante algunas presentaciones.

“No fue por una carrera como solista”, aseguró la cantante al hablar años después sobre el final del grupo.

De hecho, Límite continuó después del lanzamiento de Soy lo prohibido. En 2002 llegó Soy así, uno de los últimos materiales de la agrupación con Villarreal como vocalista.

Alicia Villarreal alcanzó la fama como vocalista de Grupo Límite. Mezcalent

Alicia Villarreal habló del machismo que vivió en Grupo Límite

Con el paso de los años, Villarreal también ha contado que su experiencia dentro de la agrupación estuvo marcada por situaciones relacionadas con el machismo dentro de la industria musical.

La cantante llegó a sentirse incomprendida dentro de un proyecto integrado principalmente por hombres y aseguró que en algunas decisiones su opinión tenía menos peso.

También existían indicaciones relacionadas con su imagen.

Las trenzas rubias de Alicia Villarreal se habían convertido en uno de sus rasgos más reconocibles durante el éxito de Límite. La cantante ha contado que incluso llegó a recibir instrucciones para mantener ese estilo.

Según recordó, también existían indicaciones relacionadas con su peso, cabello y hasta los brackets que utilizó durante aquella época.

La imagen que el público asociaba con la vocalista terminó convirtiéndose en otra parte del proyecto que debía mantenerse.

Grupo Límite fue una de las agrupaciones más exitosas de los años 90. Mezcalent

¿Cómo comenzó Alicia Villarreal con Grupo Límite?

Antes de convertirse en solista, Alicia Villarreal encontró la fama como vocalista de Grupo Límite durante la década de los noventa.

La agrupación surgió en Monterrey y comenzó a llamar la atención con una propuesta que mezclaba elementos de la música norteña y tejana.

Su primer álbum, Por puro amor, fue publicado en 1995 y permitió que canciones como Te aprovechas, Con la misma piedra y Yo sin tu amor comenzaran a escucharse fuera de Nuevo León.

El éxito llevó al grupo a realizar presentaciones en diferentes partes de México y posteriormente fuera del país.

Alicia también comenzó a destacar por una imagen que terminó convirtiéndose en parte de la identidad de Límite, especialmente por sus trenzas y sombreros.

Después llegaron discos como Partiéndome el alma, Sentimientos, De corazón al corazón y Por encima de todo.

Para principios de los años 2000, la agrupación ya acumulaba varios años de giras y grabaciones.

Alicia Villarreal explicó por qué terminó su etapa con Grupo Límite. Mezcalent

La separación de Grupo Límite fue como un divorcio para Alicia Villarreal

La relación entre Villarreal y sus antiguos compañeros tampoco continuó de la misma manera después de la separación.

La cantante ha reconocido que durante varios años dejaron de hablarse.

Al recordar aquella etapa, incluso encontró una comparación para explicar lo difícil que resultó terminar con el proyecto que había cambiado su carrera.

“Lo viví como si fuera un divorcio”, dijo Villarreal sobre la separación.

Con el paso del tiempo volvieron a existir acercamientos entre algunos de sus integrantes, pero eso no significó el regreso definitivo de la alineación que había alcanzado el éxito durante los noventa.

A finales de 2011 hubo intentos por reunir nuevamente a los antiguos integrantes.

Grupo Límite lanzó éxitos como Te aprovechas y Yo sin tu amor. Mezcalent

Alicia Villarreal decidió continuar con su carrera como solista

Años después también fue cuestionada sobre la posibilidad de volver a trabajar con sus antiguos compañeros.

“Yo no he regresado con mis ex”, respondió la cantante al descartar entonces una reconciliación musical.

Desde su salida de Grupo Límite, Alicia Villarreal continuó desarrollando su carrera en solitario, aunque buena parte del repertorio que interpreta en sus presentaciones todavía recupera canciones de la agrupación que la llevó a la fama.