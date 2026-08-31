Beyond Music Awards (BYMA) reconoce a Songbook como líder de la conversación musical

A tan solo 18 meses de haber iniciado una aventura que nació de la pasión por la música, Songbook recibió uno de los reconocimientos más significativos de su corta pero vertiginosa historia: el Beyond Music Award (BYMA) como Líder de la Conversación Musical, reafirmando el lugar que el proyecto comienza a ocupar dentro de la industria.

En una noche que reunió a algunos de los principales protagonistas de la música —artistas, managers, sellos discográficos, productores, compositores, promotores y ejecutivos—, entre aplausos, los conductores de Songbook subieron al escenario para recibir el reconocimiento, otorgado a un proyecto que en muy poco tiempo se ha convertido en una nueva voz dentro de la industria musical.

Los Beyond Music Awards reconocen precisamente a quienes hacen posible la música más allá del escenario: aquellos que construyen, inspiran, distribuyen, protegen y contribuyen a crear un legado alrededor de ella. En ese contexto, el reconocimiento a Songbook cobra un significado especial.

En apenas 18 meses, más de 60 artistas invitados y más de mil millones de visualizaciones, Songbook ha demostrado que existe una nueva manera de hablar de música en el mundo digital: poniendo nuevamente a las canciones, las historias y los artistas en el centro de la conversación.

Por su espacio han pasado tanto figuras consagradas como nuevas generaciones de talento, encontrando un lugar para cantar en vivo, contar las historias detrás de sus canciones, rendir homenaje a quienes abrieron camino y permitir que nuevas audiencias descubran —o redescubran— algunos de los grandes nombres y canciones de nuestra música.

Más que una entrevista tradicional, Songbook ha apostado por recuperar el valor de la música en vivo y del contenido auténtico, generando encuentros irrepetibles entre artistas, canciones y generaciones.

El reconocimiento de los BYMA representa así un respaldo de la propia industria al papel que Songbook está desempeñando como proyecto pionero de la nueva conversación musical digital y nuevo referente de la música en Latinoamérica.

En una época dominada por tendencias fugaces y contenidos de pocos segundos, el proyecto ha demostrado que todavía existe una enorme audiencia dispuesta a detenerse, escuchar una canción, conocer su historia y conectar de una manera auténtica con quienes la hacen posible.

Al recibir el galardón, Dany Dayz, Joe Demikeli e Iván “El Mijo”, conductores de Songbook, compartieron el reconocimiento con quienes han hecho posible el crecimiento del proyecto y agradecieron especialmente a los artistas, disqueras y a toda la industria musical que ha abierto sus puertas y confiado en ellos:

Recibir este BYMA como Líderes de la Conversación Musical nos llena el corazón y nos recuerda por qué empezamos este sueño.

Gracias a Francisco, Diego y a toda la familia de Beyond Music Awards por creer en lo que hacemos. Y gracias, sobre todo, a cada artista que nos ha regalado su música, a las disqueras y a cada persona de esta industria que ha confiado en nosotros.

Songbook nació por amor a la música. Para darle un espacio a todas las voces, todos los géneros y todo el talento. Un lugar donde, al final, solo una cosa importa: LA MÚSICA.

Gracias por dejarnos vivir este sueño y encontrar nuestro lugar en una industria que amamos profundamente.”

Con apenas año y medio de historia, Songbook apenas comienza. Sin embargo, el reconocimiento de los Beyond Music Awards confirma que su propuesta ya está dejando huella y consolida al proyecto como una de las nuevas plataformas protagonistas de la industria musical latinoamericana, demostrando que una nueva forma de contar, escuchar y celebrar la música ya encontró su lugar.