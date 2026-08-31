Jim Curtis habla de los amigos de Jennifer Aniston: “Afortunado de formar parte de esa familia”

La relación entre Jennifer Aniston y Jim Curtis continúa dando de qué hablar, pero esta vez el foco está lejos de una alfombra roja o una aparición pública. El hipnoterapeuta y autor habló sobre las personas que forman parte de la vida de la actriz y reveló cómo ha sido integrarse a uno de los círculos de amistad más conocidos de Hollywood.

Curtis destacó el vínculo que existe entre Jennifer y sus amigos, además de la forma en que él ha sido recibido por personas que han acompañado a la actriz durante varias etapas de su vida.

Jim Curtis habla de Jennifer Aniston y revela cómo es su grupo de amigos

Durante su participación en el episodio del 31 de agosto de The Jamie Kern Lima Show, Jim Curtis no se limitó a hablar de su romance con Jennifer Aniston. Durante la entrevista también destacó la importancia que tiene para la actriz el grupo de personas que la acompaña desde hace años, a quienes describió como un “grupo de mejores amigos que son como una familia”.

“Me siento increíblemente afortunado de formar parte de esa familia y de ser bienvenido en ella”, expresó Curtis.

El hipnoterapeuta destacó que se trata de una comunidad muy unida, amable y con los pies en la tierra. También señaló que esa actitud no se limita a la manera en que lo han tratado a él, sino que, desde su perspectiva, es una característica que define al grupo.

El también autor de The Book of Possibility dejó claro que la cercanía con los amigos de Jennifer y la manera en que lo han integrado le han permitido conocer una faceta más personal de la actriz.

¿Quiénes son los amigos de Jennifer Aniston que ya consideran a Jim Curtis parte de la familia?

El círculo cercano de Jennifer Aniston incluye algunos de los nombres más conocidos de Hollywood.

Courteney Cox y Lisa Kudrow ocupan un lugar especial en su vida debido a la amistad que construyeron durante los años de Friends. La serie terminó en 2004, pero la relación entre las tres actrices se mantuvo fuera de la pantalla.

También forman parte de ese entorno Jason Bateman y su esposa, Amanda Anka, quienes han compartido distintos momentos con Aniston a lo largo de los años.

Precisamente, Curtis ya ha convivido con varios de ellos. Recientemente, Jennifer Aniston y su pareja fueron vistos durante una cena en Los Ángeles junto a Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jason Bateman y Amanda Anka.

Este encuentro cobró relevancia porque mostró nuevamente a Curtis dentro del círculo íntimo de la actriz, un aspecto que ahora adquiere mayor importancia después de sus declaraciones.

El vínculo tampoco es completamente nuevo. La relación de Aniston con algunas de estas amistades se remonta a muchos años atrás y ha sobrevivido a cambios personales, proyectos profesionales y al final de Friends.

Por ello, que Curtis describa a este grupo como una familia representa algo más que un comentario sobre una reunión entre celebridades: refleja el lugar que poco a poco ha ocupado dentro de la vida personal de Jennifer.

Jennifer Aniston y Jim Curtis: así ha evolucionado su relación

El romance entre Jennifer Aniston y Jim Curtis comenzó a llamar la atención pública en 2025, después de que ambos fueran vistos juntos durante unas vacaciones en Mallorca, España.

Con el paso de los meses, la relación dejó de ser únicamente un rumor y la pareja comenzó a mostrarse con mayor naturalidad en público.

Jennifer Aniston también ha hablado en ocasiones sobre Curtis. La actriz lo describió anteriormente como una persona “bastante extraordinaria” y destacó su trabajo como hipnoterapeuta, así como su interés por ayudar a otras personas.

La pareja hizo una de sus apariciones públicas más importantes durante la gala ELLE Women in Hollywood, donde Aniston recibió un reconocimiento. En aquella ocasión, Adam Sandler, uno de los amigos cercanos de la actriz, expresó públicamente su apoyo a la relación.

En la reciente entrevista, el hipnoterapeuta afirmó que las cosas van “realmente bien” y describió a la actriz como una persona abierta, cariñosa, amable y con un carácter muy estable. También habló de la etapa que atraviesan como una especie de periodo de “luna de miel”.

Curtis aseguró sentirse afortunado por compartir una relación con alguien a quien considera de “corazón abierto” y destacó las cualidades personales de Aniston más allá de su fama.

La conversación también permitió conocer cómo enfrentan los desacuerdos. Curtis explicó que ambos recurren a la comunicación y a la meditación, y consideró que las herramientas para resolver conflictos pueden cambiar dependiendo de la etapa que atraviese una relación.

Así, la reciente entrevista ofrece una mirada poco habitual a la vida sentimental de Jennifer Aniston. No solo confirma que Curtis atraviesa una etapa positiva junto a la actriz, sino que también revela que su relación se ha extendido hacia el grupo de amigos que ha acompañado a Jennifer durante buena parte de su vida.

Para Curtis, haber sido aceptado por personas como Courteney Cox, Lisa Kudrow y Jason Bateman parece representar una parte importante de su relación con Aniston. Por sus propias palabras, ya no percibe a ese grupo únicamente como los amigos de su pareja, sino como una familia a la que se siente afortunado de pertenecer.