La presencia de Belinda en el reciente partido de la Selección Mexicana dio mucho de qué hablar en redes sociales. Por eso, cuando le preguntaron si volvería al estadio para apoyar al equipo el próximo domingo, la cantante respondió de inmediato y aclaró el motivo de su ausencia.

Aunque algunos usuarios comenzaron a relacionar su decisión con la presencia de Christian Nodal en eventos recientes, la artista dejó claro que la razón es otra. De acuerdo con sus propias palabras, ese día ya tiene un compromiso de trabajo que no puede posponer.

¿Por Nodal? Belinda explica por qué no irá a otro partido de México IG belindapop

Belinda explica por qué no estará en el próximo partido de México

Durante una entrevista al finalizar el encuentro, un reportero preguntó directamente a Belinda si volvería a asistir al siguiente partido de la Selección.

La cantante respondió que le habría gustado regresar al estadio, pero explicó que ese mismo día deberá participar en la grabación de un video.

Entre risas, incluso comentó que ya no podía inventar una excusa para faltar porque terminó revelando públicamente el motivo de su ausencia.

“Me encantaría, tengo que grabar un video”, respondió la intérprete.

Asimismo, añadió que, de no ser por ese compromiso, sí estaría nuevamente apoyando al equipo mexicano.

Aun así, aseguró que seguirá el encuentro desde donde se encuentre y continuará alentando a la Selección.

Belinda adelantó una colaboración con Danna

Además de explicar por qué no asistirá al partido, Belinda terminó revelando un detalle que hasta ese momento no había anunciado oficialmente.

La cantante contó que el compromiso que tiene ese día es la grabación de un video junto a Danna, por lo que bromeó diciendo que acababa de arruinar la sorpresa.

Su comentario llamó la atención de los seguidores de ambas artistas, quienes desde hace tiempo han mostrado interés por verlas colaborar en un proyecto musical.

Hasta el momento, ninguna de las dos ha compartido más detalles sobre esta producción, por lo que todavía se desconoce si se trata de un videoclip, una campaña o algún otro trabajo conjunto.

Belinda y Danna Paola sorprendieron juntas. Foto: Instagram @ro_avilar/ @belindailyarg

¿Belinda, Christian Nodal y Ángela Aguilar estuvieron en el mismo estadio?

Durante el partido entre México y Ecuador, distintos medios reportaron que Belinda, Christian Nodal y Ángela Aguilar estaban en el encuentro celebrado la noche del martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Nodal y Ángela llegaron juntos, acompañados por Pepe Aguilar y su esposa, para apoyar a la Selección Mexicana. Durante el partido fueron captados celebrando los goles y la clasificación del equipo mexicano a los octavos de final.

Belinda también estuvo presente en el estadio, aunque asistió por separado.

¿Por Nodal? Belinda explica por qué no irá a otro partido de México Instagram

Pese a que los tres coincidieron en el mismo evento deportivo, no fueron vistos juntos ni se reportó algún encuentro entre ellos. Aun así, la coincidencia generó comentarios entre los usuarios en redes sociales, quienes siguieron de cerca la presencia de los tres artistas durante el encuentro.

Tras el partido, la propia Belinda aclaró que no asistirá al siguiente compromiso de la Selección por un motivo completamente distinto pues tenía la grabación de un nuevo proyecto junto a Danna, una colaboración que ella misma terminó adelantando durante la entrevista.