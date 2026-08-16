"A los 33 no es lo mismo": Elderbrook reflexiona sobre la madurez de su sonido y su regreso a México

El viernes, el LooLoo Studio se convirtió en una fiestota llena de mezclas y beats a cargo de Elderbrook, el DJ británico que fue el encargado de encender la noche. Pero el originario de Londres, no sólo regresó a la CDMX para calentar los tornamesas, sino que aprovechó para poder presentar algunas de sus nuevas creaciones como fue Staring At The Sun.

Y es que con este nuevo sencillo que salió en julio, Eldebrook da la pauta de lo que está preparando, además de que muestra que, tras una década en la industria de la música, hoy está mucho más interesado en lo que dice, le gustan los temas que tienen sus letras y con los que refleja cómo ha evolucionado.

“Escribí la canción con Rules, que es muy bueno, vino a donde vivo, compusimos varias canciones y una de ellas fue Staring at the Sun. Trata sobre sentirse perdido y buscar algo. Sinceramente creo que muchas de mis canciones tratan sobre esa sensación de intentar encontrar algo sin llegar a conseguirlo del todo. Así que sí, es una más para añadir a la lista.

La música que estoy componiendo ahora, el sonido es definitivamente mucho más cálido, más analógico, orgánico y auténtico; se aleja de esa música electrónica de baile grandilocuente, que por otro lado me sigue encantando. Pero, ya sabes, gran parte de la música actual se centra más en la canción en sí que en la fiesta. Aunque bueno, sí que conserva cierto aire festivo, tal vez un poco”, explicó Elderbrook a Excélsior.

A sus 33 años, Alexander Haarry Kotz –el hombre detrás del DJ– ha recorrido bastante durante los 10 años que tiene en la escena electrónica mundial. Ha lanzado tres discos de estudio, se ha presentado en múltiples festivales internacionales, incluyendo el EDC y el Corona Capital de México, además de haber salido de gira con personajes como Jungle, Rufus Du Sol y Odesza.

Sin embargo, no es lo mismo los 23 que los 33. Alexander lo siente y lo refleja en la música que Elderbrook hace, ya que es imposible que la madurez de la edad no se escuche en los beats.

¡Totalmente!, y creo que la música que he estado componiendo ahora —con temas como Staring at the Sun e Is It Over Now?— definitivamente retoma el estilo de lo que hacía al principio, como en mi primer álbum. Pero supongo que esta vez estoy realmente centrado en las canciones. Me enfoco primero en la canción: la letra, las melodías, todo eso, y luego el resto va encajando.

“Pero sí, últimamente he vuelto a componer canciones propiamente dichas, lo cual es agradable; no es que no me guste lo otro, que me sigue encantando, pero a veces... no sé, pero a veces necesito algo más que eso. No solo saltar y bailar, a veces tengo una idea en la cabeza que no logro expresar con palabras, pero que la música sí consigue transmitir”, agregó.

Como todo DJ, Eldebrook es el único que sabe lo que va a hacer en sus shows respecto a lo que va a tocar, y de igual forma lo hace con su futuro. Es celosamente discreto con su siguiente paso… pero hay algo que es seguro: el británico está trabajando en nueva música, Staring At The Sun es un guiño a eso.

¿Habrá un disco nuevo después de dos años que lanzó Another Touch?, no lo niega, pero tampoco lo desmiente; lo que sí es seguro es que en los próximos meses es que su nombre seguirá dando de qué hablar.

De Staring At The Sun