¿Cómo nos ayuda la tecnología a vivir mejor? Entérate en ‘Lab 3.1’ por Imagen Televisión

La tecnología impacta de manera real en nuestro trabajo, el hogar, la economía y hasta en nuestra salud mental.

Con el avance de de la inteligencia artificial a pasos enormes y en una sociedad en la que el algoritmo dicta el consumo, entender de tecnología no está destinado para profesionales, sino para todo ser humano.

Para abordarlo, y ante una necesidad básica de supervivencia, llega a la señal de Imagen Televisión Lab 3.1. La cita será al mediodia en el 3.1 de TV abierta para que el televidente se empape en este laboratorio de ideas, análisis y entretenimiento liderado por Paul Lara.

En Lab 3.1 no venimos a leer las especificaciones de un teléfono ni a aburrir a la gente con datos fríos. La tecnología dejó de ser un nicho de ingenieros para convertirse en la textura misma de nuestra vida diaria. Nuestro objetivo es hacer un programa profundamente entretenido, divertido y educativo, donde la experiencia y el rigor periodístico sirvan para responder una sola pregunta: ¿cómo nos ayuda esto a vivir mejor?”, explica Lara, editor de Tecnología en Grupo Imagen y columnista en la sección Dinero de Excélsior.

“Hay una falsa idea de que hablar de inteligencia artificial o ciberseguridad tiene que ser denso o aburrido. En Lab 3.1 vamos a desmitificar la tecnología. Queremos que la abuela entienda cómo proteger su cuenta de WhatsApp y que al mismo tiempo el joven fanático de los eSports encuentre un análisis serio de la industria. Todo con humor, investigación y sin caer jamás en la superficialidad”, añade Lara, quien estará acompañado por las reporteras Aura Hernández y Karen Ortega.

Para la primera, uno de los objetivos será acercar la tecnología a todas las personas, “desde una abuelita que pueda entender qué es la inteligencia artificial hasta que los jóvenes de la Generación Z aprendan a que la vida no ocurre sólo en la red.

Después de todo, sabemos que el avance tecnológico en los últimos años ha sido tan abrumador que la gente no puede estar al día con cada nuevo producto, riesgo o tendencia que llega al mercado mexicano”.

El productor del programa, Russell Baqueiro, comparte que la motivación de crear Lab 3.1 nació de la idea de que la tecnología transforma nuestra vida, pero muchas veces la vemos como algo complicado.

“Lab 3.1 busca quitarle esa barrera y contar la tecnología de una manera fácil, cercana, útil y entretenida, mostrando cómo realmente está cambiando nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos”, concluye Baqueiro.