¡Por los niños! Teletón 2026 se pone terco y logra la meta de 429 millones 156 mil 232 pesos

429 millones 156 mil 232 pesos y mil 162 padrinos, que donarán 330 pesos mensuales para los tratamientos de los niños del CRIT, fue lo que este año recaudó el Teletón 2026 tras casi 17 horas de transmisión.

Por 29 años México se ha unido para darle esperanza y una atención integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad autismo y cáncer en sus Centros de Rehabilitación Infantil Teletón, y este año la meta era recaudar lo suficiente para que en Minatitlán, Veracruz, se construya uno más… y se logró.

“Hoy es el día que esperamos y sobre todo que esperan los niños todo el año. Hoy, millones de mexicanos, acuérdense bien, enfoquémonos bien, solo tenemos una misión, que ningún niño se quede sin esperanza. No importa cuánto tengas, lo que importa es cuánto amor estás dispuesto a compartir. Porque ya lo sabemos, cuando México se une, cuando México cree, cuando México ama, México puede con todo. Por eso hoy no es un día cualquiera, hoy es el día”, señaló Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, al dar el arranque de la jornada a las ocho de la mañana.

Mateo Reyes Arellano

Tercos una vez más

La gran fiesta de la solidaridad, la empatía y el amor comenzó tempranito con los conductores de Hoy –Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Raúl Araiza–, quienes con su singular estilo no dudaron en participar actividades como el futbolote, bailar el ya clásico 9999, agradecer a los primeros patrocinadores que hicieron las primeras aportaciones y, por supuesto, contar esas historias que inspiran al público para que comenzara a donar.

Este año los Embajadores Teletón estuvieron representadas por una nueva generación. Caín Guzmán, Witto González y Leo Pérez Torreblanca unieron fuerzas para llevar el mensaje de unidad a una generación que nació cuando el Teletón ya existía.

“Que se unan todos los mexicanos, todo el mundo para poder apoyar a Teletón, llegar a la meta y poder ayudar a esta fundación que es tan generosa con todos los niños y hace maravillas”, dijo Caín a los medios de comunicación.

Mateo Reyes Arellano

“Agradecido sobre todo de participar de la nueva generación porque sabemos que es un proyecto que ya tiene muchísimos años y el pertenecer el día de hoy nosotros que se va integrando toda la sociedad de influencers y nuevos creadores de contenido es para nosotros una oportunidad grandísima que agradecemos demasiado y que es en todo de los niños”, explicó Witto.

Y a la misión de estos Embajadores también se unieron 119 influencers y creadores de contenido, que invitaron a su público infantil a difundir el mensaje de concientización a la no discriminación.

Música y entretenimiento para empatizar

La música también estuvo presente desde tempranito con la presencia de Picus y Merenglass quienes pusieron el ambiente desde la mañana, pero esto estaba comenzando.

Programas como Piensa rápido, conducido por El Vittor, Juego de Voces, conducido por Angélica Vale y La Rosa de Guadalupe fueron los encargados de darle al público música, risa y mucha reflexión, al mismo tiempo que los invitaban a donar al Teletón.

Mateo Reyes Arellano

Con la conducción de Galilea Montijo, Héctor Sandarti, Faisy, Yordi Rosado, Claudia Lizaldi, entre otros, Emmanuel no dudó en poner a bailar al público con canciones como La chica de humo, Toda la vida y La séptima luna. Mientras que el elenco de Matilda: El musical dieron vida a uno de los números que forman parte de la puesta en escena que regresa al Centro Cultural Teatro 1 el 30 de octubre.

Alejandra Guzmán llegó con toda la actitud que la caracteriza para darle voz a Volverte a Amar y Eternamente Bella.

“Ellos son un ejemplo. Mi madre me enseñó que no hay que rendirse y es lo que todas estas mamás le están enseñando a sus niños”, dijo Alejandra.

Mateo Reyes Arellano

Yuri también estuvo apoyando. “Es un placer que me hayan invitado en este día tan especial con este público tan animoso. Hay que soltar la lana, caerse con la lanita”, dijo la jarocha después de interpretar Detrás de mi ventana y La maldita primavera.

Yahir, llegó al foro al sur de la ciudad para continuar con la fiesta. Su primera intervención fue con No te apartes de mí, original de Vicentico, para después darle vida a Llegaste a mi vida. Mientras que Víctor García puso a bailar al público con Otra Vez y Desvelado.

Para el cierre de la jornada Mariana Ochoa realizó un medley con canciones propias y covers, por su parte Luis Fonsi hizo el último musical antes de la cifra con Me despido y despacito.

Mateo Reyes Arellano

Servidores públicos de unen a Teletón

La presidente Claudia Sheinbaum se sumó a la ola de buenas intenciones en el Teletón 2026 reconociendo la labor altruista de Fernando Landeros a través de Fundación Teletón.

“Muchas felicidades a Teletón por sus 29 años y por sus 31 centros de rehabilitación. Muchas gracias y muchas felicidades a todas y todos los que aportan, por su generosidad y por su cariño. Un abrazo muy fuerte a Fernando Landeros por esta expresión de generosidad que ha tenido durante estos años por las niñas y niños con discapacidad en nuestro país”, dijo la mandataria en un mensaje grabado alrededor de las 10 de la mañana.

Mateo Reyes Arellano

También Alejandra Alegría, en representación del Secretario de Salud Federal David Kershenobich, asistió al evento dejando un mensaje en el que resaltó el trabajo de Fundación Teletón en favor de la justicia social para la niñez con discapacidad.

“Estoy segura que vamos a llegar y superar la meta con creces y, nuevamente, de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este es un país de derechos, de justicia, de igualdad. Y agradezco a Fundación Teletón por todo el trabajo que han hecho para la justicia social de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Muchísimo éxito, todos a donar, y muchas felicidades”, expresó

Mateo Reyes Arellano

Manolo Jiménez Salinas, Gobernador del Estado de Coahuila, también mandó un mensaje de solidaridad a la causa del Teletón, resaltando que el trabajo en equipo es lo que hace que las cosas funcionen.

“En Coahuila tenemos algo muy claro, cuando se trata de apoyar a nuestras niñas, niños y familias, siempre le entramos con todo. Teletón representa esa unión que durante tantos años ha logrado cambiar miles de vidas de todo México, por ello nos da mucho gusto ser parte de esta gran causa y seguir sumando esfuerzos para que más familias tengan más oportunidades y una mejor calidad de vida. Desde Coahuila cuentan con nosotros porque cuando trabajamos en equipo logramos grandes cosas y aquí en Coahuila seguiremos apoyando para que el Teletón vaya puro para adelante a pasos de gigante”, dijo.

Los gobiernos de Chihuahua, Sonora, Chiapas, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Yucatán, Sinaloa, estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Guanajuato, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Baja California, Hidalgo y Querétaro también se hicieron presentes en la jornada.