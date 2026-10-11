Arnold Schwarzenegger es Santa Claus en ‘Misión: Bolsa Mágica’, la nueva película navideña de Prime

Arnold Schwarzenegger regresa a las películas navideñas, pero esta vez de la mano de Prime Video y con el disfraz de Santa Claus en la cinta Misión: Bolsa Mágica.

El legendario héroe de acción de los años ochenta y noventa, Arnold Schwarzenegger, está listo para ponerse el traje rojo y la barba blanca en una propuesta que promete inyectar adrenalina y mucho humor a la temporada invernal, esta vez, de la mano del streaming.

Casi tres décadas después de encabezar el clásico familiar El regalo prometido, el exgobernador de California vuelve a una producción ambientada en las fiestas de fin de año.

La película, titulada originalmente The Man With The Bag (y conocida en mercados hispanohablantes como Misión: Bolsa Mágica), promete convertirse en una de las grandes sensaciones del catálogo de Prime Video.

Misión: Bolsa Mágica, película navideña de Arnold Schwarzenegger Prime Video

¿De qué trata Misión: Bolsa Mágica, la película navideña de Arnold Schwarzenegger?

Misión: Bolsa Mágica es una cinta navideña con tintes de acción y comedia; cuando el inventario de regalos y el saco mágico de Stan Claus desaparecen misteriosamente de los almacenes del Polo Norte, la Navidad queda al borde del colapso total.

Lejos de quedarse de brazos cruzados esperando un milagro, Santa Claus decide tomar cartas en el asunto y organizar un contraataque táctico para recuperar lo que le pertenece.

Para lograr su cometido, Santa revisa su famosa lista de niños que se han portado mal, buscando no a un infractor cualquiera, sino a un auténtico profesional del crimen.

Es así como da con Vance, un antiguo delincuente con un historial impecable en robos imposibles. Santa le ofrece a Vance una oportunidad única de redención: ayudar al habitante más ilustre del Polo Norte a orquestar un audaz golpe para recuperar la bolsa mágica a cambio de limpiar su expediente y asegurar el futuro de su propia familia.

Entre viajes internacionales, gadgets navideños modificados para el combate y persecuciones a toda velocidad, la dupla deberá aprender a confiar el uno en el otro mientras el reloj avanza hacia la medianoche de la Nochebuena.

Elenco Misión: Bolsa Mágica Prime Video

¿Quién es el elenco en Misión: Bolsa Mágica?

Arnold Schwarzenegger interpreta a Santa Claus, un papel que lo coloca entre los múltiples actores que han dado vida a la figura más famosa de la Navidad.

Por otro lado, el actor comparte pantalla con Alan Ritchson, quien se ha consolidado como un fenómeno global gracias a su interpretación del imponente Jack Reacher en la serie Reacher de Prime Video.

Ritchson asume el papel de Vance, aportando su conocido toque de fuerza física combinada con un sentido del humor socarrón que encaja a la perfección con la presencia escénica de Schwarzenegger.

La dirección del largometraje está en manos de Adam Shankman, un cineasta con amplia experiencia en comedias familiares de gran formato como Hairspray, Niñera a prueba de balas y Más barato por docena 2.

¿Cuándo se estrena Misión: Bolsa Mágica?

El estreno de Misión: Bolsa Mágica está programado para el próximo 2 de diciembre a través de la plataforma Prime Video.

Arnold Schwarzenegger Prime Video

Del ‘regalo prometido’ a ‘Santa Claus’

Para los nostálgicos del cine de los noventa, la incorporación de Arnold Schwarzenegger a una película ambientada en las fiestas de fin de año representa un cierre de ciclo.

En 1996, el actor protagonizó el clásico navideño El regalo prometido, una comedia donde interpretaba a Howard Langston, un adicto al trabajo dispuesto a recorrer toda la ciudad en Nochebuena y enfrentarse a hordas de padres enfurecidos con tal de conseguir la última figura de acción del juguete Turbo-Man para su hijo.

Aquel largometraje se convirtió con el paso del tiempo en una pieza de culto de las retransmisiones televisivas de diciembre.

Tres décadas después, el actor da el salto al otro lado de la trinchera para encarnar al mismísimo símbolo de la festividad: Santa Claus, aportando la madurez de su trayectoria y una imponente barba blanca que le sienta de maravilla al personaje.